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ünlü oyuncu murat yıldırım evlendi

ÜNLÜ OYUNCU MURAT YILDIRIM EVLENDİ

Aktör Murat Yıldırım, memleketi Adana'da sözlendiği kendisi gibi oyuncu Faslı İmane Elbani'yle dün evlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elbani'yi babasından FaceTime aracılığı ile istemişti

Tarih : 26 Aralık 2016, 09:56
Puan Ver : Ünlü Oyuncu Murat Yıldırım Evlendi(8/10)6


Oynadığı dizilerle Orta Doğu'da büyük hayran kitlesine sahip olan Murat Yıldırım, Londra'da tanıştığı Faslı İmane Elbani'yle dün evlendi. Altı yıl evli kaldığı oyuncu Burçin Terzioğlu'ndan iki yıl önce boşanan oyuncunun, nikâhı Taksim'deki CVK Otel'de oldu. Çiftin nikâhını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş kıydı. Yıldırım'ın nikâh şahitliğini İş Sağlığı Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Vekili Tarkan Alpay ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan vekili Göksel Gümüşdağ yaparken, Elbani'nin ise ablası Fadwa Elbani yaptı. Düğüne Meryem Uzerli, Tolgahan Sayışman, Hatice Şendil, Burak Sağyaşar, Esra Erol, Ali Özbir, Kerem Çatay ve Dilara Endican gibi pek çok ünlü isim katıldı.



SAĞDIÇ SAYIŞMAN



Sağdıçlığını Tolgahan Sayışman'ın yaptığı Yıldırım'ın smokinini Derviş Bağzıbağlı, Elbani'nin gelinliğini ise Raşit Bağzıbağlı hazırladı. Elbani, Faslı modacı Nisrine Ezzaki'nin özel olarak hazırladığı geleneksel gelinliği de gecenin ilerleyen saatlerinde giydi.



NİKâH ÖNCESİ İLAHİ



Nikâha giderken 20 kişilik Faslı ekibin ilahi okumaları konusunda oyuncu, "İsimlerimizi söyleyip, mutluluklar diliyorlarmış. Çok güzeldi" diye yanıtladı. Düğünden bir gün önce Fas usulü kına gecesi için Yıldırım, "İlk defa onların kültürüyle karşılaşmış oldum. Değişik ve güzel bir duyguydu. Bizim kınalarımızda damat gecenin sonunda gider, ama burada başından sonuna kadar kaldım. Çok samimiydi. Aslında bizim kültürümüze uzak değiller. Bir dönem o topraklar Osmanlı'ya ait olduğu için bizim kültürümüz halen devam ediyor" dedi. Elbani ise, "Türk adetlerini seviyorum. Çok mutluyum" şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kasım ayında Ankara'da FaceTime'dan Elbani'yi general babası Bouchaib Elbani'den istemişti.

 



 



kaynak:ahaber








Etiketler: Ünlü  Oyuncu  Murat  Yıldırım  Evlendi    haber

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