ÜNLÜ OYUNCU MAHMUT HEKİMOĞLU'NDAN KÖTÜ HABER
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Mahmut Hekimoğlu'nun rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakıma alındığı belirtildi.
2014 yılında prostat kanserine yakalanan Yeşilçam'ın usta oyuncularından Mahmut Hekimoğlu, rahatsızlanarak Kartal Yavuz Sultan Selim Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.
60 yaşındaki Mahmut Hekimoğlu, prostat kanseri sebebiyle 2014 yılında bir operasyon geçirmişti.
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