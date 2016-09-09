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ünlü oyuncu mahmut hekimoğlu'ndan kötü haber

ÜNLÜ OYUNCU MAHMUT HEKİMOĞLU'NDAN KÖTÜ HABER

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Mahmut Hekimoğlu'nun rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakıma alındığı belirtildi.

Tarih : 09 Eylül 2016, 10:37
Puan Ver : Ünlü Oyuncu Mahmut Hekimoğlu'ndan Kötü Haber(5/10)4


2014 yılında prostat kanserine yakalanan Yeşilçam'ın usta oyuncularından Mahmut Hekimoğlu, rahatsızlanarak Kartal Yavuz Sultan Selim Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.



60 yaşındaki Mahmut Hekimoğlu, prostat kanseri sebebiyle 2014 yılında bir operasyon geçirmişti.








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