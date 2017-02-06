

Uzun süredir sesi soluğu çıkmayan dizi ve sinema oyuncusu Hazal Kaya sosyal medyada da bir hayat belirtisi göstermiyordu. Yaklaşık 3 aydır süren suskunluğunu dün gece Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile bozan Hazal Kaya'yı takipçileri “Lütfen aktif ol” diyerek karşıladı…







Hazal Kaya aylar sonra ortaya çıktı ve oyuncu arkadaşı Ceyda Düvencinin de aralarında olduğu dostlarıyla çektirdiği bir fotoğrafı Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı. Paylaşımının üstüne balon emojileri ekleyen Hazal Kaya'ya yorum yağdı.







kaynak:medyabey