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ünlü oyuncu hayatını kaybetti !

ÜNLÜ OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ !

Dünyaca ünlü İngiliz aktör Alan Rickman hayatını kaybetti. Rickman Harry Pother serisinde oynadığı 'Profesör Snape' rolüyle tanınmaktaydı.

Tarih : 14 Ocak 2016, 16:11
Puan Ver : Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti !(7/10)9


Britanya'nın en sevilen aktörlerinden, “Harry Potter” serisi, “Zor Ölüm” ve “Robin Hood: Hırsızlar Prensi” gibi filmlerdeki rolleriyle akıllara kazınan ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Alan Rickman, bugün 69 yaşında yaşamını yitirdi.



Ailesi, Rickman'ın kanserle mücadele ettiğini ve aile bireyleri yanındayken huzurlu bir şekilde öldüğünü açıkladı.



Harry Potter serisinin Profesör Severus Snape karakterine hayat veren oyuncu, “Michael Collins” ve Jane Austen'ın Kül ve Ateş adlı romanından uyarlanan “Sense and Sensibility” gibi filmleriyle Bafta ödüllerine aday gösterilmiş, “Robin Hood: Hırsızlar Prensi” filmindeki Nottingham şerifi rolüyle, Bafta ödülüne layık görülmüştü.










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