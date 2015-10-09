ÜNLÜ OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ !
Edinilen bilgiye göre bir süre önce beyin kanaması geçiren Sırrı Elitaş, Üsküdar Çamlıca Erdem Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sinema oyuncusu Elitaş, tedavi gördüğü hastanede gece saat 00.00 sıralarında hayatını kaybetti.
Emektar oyuncu, bugün Üsküdar Karacaahmet Hacı Şakirin Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.
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