KKTC Ercan Havalimanı'ndan giriş yaparken yakalanan Yurdaer Okur bugün hakim karşısına çıktı. Okur, 100 bin TL senet, 10 bin TL de nakit ile serbest bırakıldı. Dava sonuçlanana kadar da KKTC dışına çıkması yasaklandı.