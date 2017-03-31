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ünlü oyuncu hakkında karar çıktı

ÜNLÜ OYUNCU HAKKINDA KARAR ÇIKTI

KKTC Ercan Havalimanı'ndan giriş yaparken yakalanan Yurdaer Okur bugün hakim karşısına çıktı. Okur, 100 bin TL senet, 10 bin TL de nakit ile serbest bırakıldı. Dava sonuçlanana kadar da KKTC dışına çıkması yasaklandı.

Tarih : 31 Mart 2017, 15:05
Puan Ver : Ünlü Oyuncu Hakkında Karar Çıktı(8/10)7


KKTC'ye Ercan Havalimanı'ndan giriş yaparken, narkotik dedektör köpek "Liz"'in tepki vermesi üzerine polis tarafından gözaltına alınan Okur'un üzerinde yapılan aramada 1 gram Hint keneviri ele geçirilmişti. Bu sabah saatlerinde polis eşliğinde Lefkoşa Kaza mahkemesine getirilen ünlü oyuncu Yurdaer Okur, serbest bırakıldı.



 



kaynak:hürriyet








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