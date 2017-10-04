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Ünlü Oyuncu Görkem Sevindik, Boş Zamanlarında Oto Yıkamacılık Yapıyor

ÜNLÜ OYUNCU GÖRKEM SEVİNDİK, BOŞ ZAMANLARINDA OTO YIKAMACILIK YAPIYOR

'Söz' dizisinde 'Keşanlı Mucahit' karakterine hayat veren başarılı oyuncu Görkem Sevindik, oto yıkama işine el attı.

Tarih : 04 Ekim 2017, 09:40
Puan Ver : Ünlü Oyuncu Görkem Sevindik, Boş Zamanlarında Oto Yıkamacılık Yapıyor(7/10)3

Reyting rekorları kıran 'Söz' dizisinde 'Keşanlı Mucahit' karakteriyle izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu Görkem Sevindik, oyunculuğunun yanı sıra oto yıkama işine el attı.

"BÜYÜK KEYİF ALIYORUM"

Vadistanbul Alışveriş Merkezi bünyesinde yer alan oto yıkama alanı Fırcha'yı kurarak yeni bir iş girişimde bulunan Görkem Sevindik, "Setten ayrı kalan zamanlarda soluğu burada alıyorum. Yeri geliyor elime fırçayı alarak benim yardım ettiğim zamanlarda olmuyor değil. Büyük keyif alarak da yapıyorum." dedi.

TAM BİR KADİR İNANIR HAYRANI

Aynı zamanda sıkı bir Kadir İnanır hayranı olan Görkem Sevindik'in grafiti ile oto yıkamanın bir bölümüne Kadir İnanır-Türkan Şoray'ın başrolünü paylaştığı 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminden bir replik olan 'Sevgi Neydi? Sevgi Emekti...' sözlerini yazdırmış olması ise dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü oyuncu böyle görüntülendi;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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