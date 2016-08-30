ÜNLÜ OYUNCU GENE WİLDER HAYATINI KAYBETTİ
Özellikle rol aldığı komedi filmleriyle tanınan ABD'li oyuncu Gene Wilder 83 yaşında hayatını kaybetti.
Wilder, 'Willy Wonka ve Çikolata Fabrikası', 'Bana Göz Kulak Ol', 'Yapımcılar', 'Beni Deli Etme', 'Seks Hakkında Bilmek İstediğiniz Her Şey', 'Bonnie ve Clyde' gibi filmlerde oynamıştı.
Wilder birçok tiyatro oyunu ve TV dizisinde de rol almıştı.
Oyuncu hayatı boyunca iki kez Oscar'a aday olmuştu.
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