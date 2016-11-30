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ÜNLÜ OYUNCU ERDAL TOSUN TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ


ÜNLÜ OYUNCU ERDAL TOSUN TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ
Tarih : 30 Kasım 2016, 08:57
Puan Ver : Ünlü Oyuncu Erdal Tosun Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti(5/10)10


3 yaşındaki oyuncu Erdal Tosun'un hayatını kaybettiği kaza saat 06.30 sıralarında Sarıyer, Büyükdere Caddesi İl Jandarma Komutanlığı Kavşağı'nda meydana geldi. Levent'ten Sarıyer'e giden otomobilin sürücüsü, kavşağa girdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.



OTOMOBİLİN ÜSTÜNE DÜŞTÜ



Kontrolden çıkan araç kaldırıma çarptıktan sonra Sarıyer'den Levent istikametine giden sanatçı Erdal Tosun'un kullandığı otomobilin üstüne düşerek yola savruldu.



 



kaynak:ntv










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