ÜNLÜ OYUNCU ERDAL TOSUN TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ
3 yaşındaki oyuncu Erdal Tosun'un hayatını kaybettiği kaza saat 06.30 sıralarında Sarıyer, Büyükdere Caddesi İl Jandarma Komutanlığı Kavşağı'nda meydana geldi. Levent'ten Sarıyer'e giden otomobilin sürücüsü, kavşağa girdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.
OTOMOBİLİN ÜSTÜNE DÜŞTÜ
Kontrolden çıkan araç kaldırıma çarptıktan sonra Sarıyer'den Levent istikametine giden sanatçı Erdal Tosun'un kullandığı otomobilin üstüne düşerek yola savruldu.
kaynak:ntv
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