Ünlü oyuncu Hayley Atwell, önceki akşam Londra Film Festivali Ödülleri törenine katıldı. 35 yaşındaki güzel cesur kıyafetiyle gözleri şaşı etti.

CESUR KIYAFETİYLE YÜREK HOPLATTI

Sahneye çıkıp sunuculuk yapan ve ödül de veren Atwell, giydiği derin göğüs dekolteli kıyafetiyle geceye damgasını vurdu. Oldukça cesur bir seçim yapan oyuncu dünyada konulmayı başardı.

İşte Hayley Atwell'in o elbisesi:

Kaynak: haberinburada