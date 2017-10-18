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Ünlü Oyuncu, Derin Göğüs Dekolteli Elbisesiyle Ödül Töreninde Gözleri Şaşı Etti
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Ünlü Oyuncu, Derin Göğüs Dekolteli Elbisesiyle Ödül Töreninde Gözleri Şaşı Etti

ÜNLÜ OYUNCU, DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ ELBİSESİYLE ÖDÜL TÖRENİNDE GÖZLERİ ŞAŞI ETTİ

İngiliz oyuncu Hayley Atwell, Londra'daki ödül töreninde giydiği göğüs dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu.

Tarih : 18 Ekim 2017, 10:40
Puan Ver : Ünlü Oyuncu, Derin Göğüs Dekolteli Elbisesiyle Ödül Töreninde Gözleri Şaşı Etti(7/10)3

Ünlü oyuncu Hayley Atwell, önceki akşam Londra Film Festivali Ödülleri törenine katıldı. 35 yaşındaki güzel cesur kıyafetiyle gözleri şaşı etti.

CESUR KIYAFETİYLE YÜREK HOPLATTI

Sahneye çıkıp sunuculuk yapan ve ödül de veren Atwell, giydiği derin göğüs dekolteli kıyafetiyle geceye damgasını vurdu. Oldukça cesur bir seçim yapan oyuncu dünyada konulmayı başardı.

İşte Hayley Atwell'in o elbisesi:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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