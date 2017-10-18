ÜNLÜ OYUNCU, DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ ELBİSESİYLE ÖDÜL TÖRENİNDE GÖZLERİ ŞAŞI ETTİ
İngiliz oyuncu Hayley Atwell, Londra'daki ödül töreninde giydiği göğüs dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu.
Ünlü oyuncu Hayley Atwell, önceki akşam Londra Film Festivali Ödülleri törenine katıldı. 35 yaşındaki güzel cesur kıyafetiyle gözleri şaşı etti.
CESUR KIYAFETİYLE YÜREK HOPLATTI
Sahneye çıkıp sunuculuk yapan ve ödül de veren Atwell, giydiği derin göğüs dekolteli kıyafetiyle geceye damgasını vurdu. Oldukça cesur bir seçim yapan oyuncu dünyada konulmayı başardı.
İşte Hayley Atwell'in o elbisesi:
Kaynak: haberinburada
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