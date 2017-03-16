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ünlü oyuncu açıkladı! seks kaseti gerçeği ortaya çıktı

ÜNLÜ OYUNCU AÇIKLADI! SEKS KASETİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKTI

'The O.C.' adlı gençlik dizisindeki 'Marissa Cooper' karakteriyle ünlenen Mischa Barton, bir süredir hakkında ortaya atılan 'seks kaseti' iddialarına cevap vermek için basının karşısına çıktı.

Tarih : 16 Mart 2017, 13:15
Puan Ver : Ünlü Oyuncu Açıkladı! Seks Kaseti Gerçeği Ortaya Çıktı(9/10)7


'The O.C.' adlı gençlik dizisindeki 'Marissa Cooper' karakteriyle ünlenen Mischa Barton, bir süredir hakkında ortaya atılan 'seks kaseti' iddialarına cevap vermek için basının karşısına çıktı.



Görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu açıklayan 31 yaşındaki oyuncu, "Hayattaki en büyük kabusum gerçeğe dönüştü" dedi.



 



kaynak:milliyet








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