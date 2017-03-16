'The O.C.' adlı gençlik dizisindeki 'Marissa Cooper' karakteriyle ünlenen Mischa Barton, bir süredir hakkında ortaya atılan 'seks kaseti' iddialarına cevap vermek için basının karşısına çıktı.



'The O.C.' adlı gençlik dizisindeki 'Marissa Cooper' karakteriyle ünlenen Mischa Barton, bir süredir hakkında ortaya atılan 'seks kaseti' iddialarına cevap vermek için basının karşısına çıktı.



Görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu açıklayan 31 yaşındaki oyuncu, "Hayattaki en büyük kabusum gerçeğe dönüştü" dedi.







kaynak:milliyet