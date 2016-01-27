

Tam adı Abraham Charles "Abe" Vigoda olan Brooklyn doğumlu ünlü aktör 94 yaşında hayata gözlerini yumdu. Vigoda, Francis Ford Coppola'nın başyapıtı 'Baba' filmindeki Sal Tessio karakterine can vermişti.







ABD'li aktör 1970'lere damga vuran Barney Miller dizisinde başrol oynamıştı. Tessio, eleştirmenler tarafından ilginç mimikleri ve yüz hatları nedeniyle en önemli karakter oyuncularından biri sayılıyordu.







Vigoda'nın kızı Carol Vigoda Fuchs babasının New Jersey'deki evinde öldüğünü söyledi. Fuchs, 'Babam uykusunda hayatını kaybetti. Hiçbir hastalığı yoktu, tamamen doğal sebeplerden öldü' dedi.