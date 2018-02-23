İşte Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'inin Gerçek Sesi
Bebek Bezinde Peygamberin İsmi Olduğu İddiası Ülkeyi Karıştırdı
Gece Yarısından Önce Depoları Doldurun! Pompaya Zam Geldi
Saçlarını Sarıya Boyatan Tutku, Havuç'a Kanca Atıyor
Survivor'da Hakan Hatipoğlu'nun Yerine Gelen İsim Belli Oldu!
Kendini Savunurken Kullandığı İfade, Romanları Ayağa Kaldırdı
Bakan Soylu'nun İmzasını Taşıyan Tablo, 500 Bin Liraya Satıldı
Yüksekova'da Patlama! Ekipler Alarma Geçti, Operasyon Başlatıldı
Galatasaray'da Rayn Donk Oyuna Devam Edemedi
Hırvat Yıldız 17 Ay Futboldan Men Edildi
Ünlü Oyuncak Devi Battı! 200'den Fazla Mağazasını Kapatıyor
Sınır Hattında Dikkat Çeken Hareketlilik! Tanklar Bölgeye Ulaştı
Galatasaray Evinde Konuk Ettiği Bursaspor'a Fark Attı!
Akhisarspor Sahasında Konyaspor'a Göz Açtırmadı
Tsk, 'sivilleri Vuruyorlar' Yalanını Yayınladığı Video İle Çürüttü
Aykut Kocaman: Beşiktaş Galibiyeti Bize 10 Puan Kazandıracak
Uefa Avrupa Ligi Eşleşmeleri Belli Oldu! Milli Yıldıza Dev Eşleşme
Dershaneyi Basan Fırıncı 8 Kişiyi Rehin Aldı
Bafetimbi Gomis'ten Bomba Sözler: Fransa'ya Dönebilirim
Suriyeli Kız Katliama Böyle İsyan Etti: Ey Beşar Senin Çocuğun Yok Mu!

Ünlü oyuncak devi battı! 200'den fazla mağazasını kapatıyor

ÜNLÜ OYUNCAK DEVİ BATTI! 200'DEN FAZLA MAĞAZASINI KAPATIYOR

Dünyaca ünlü oyuncak devi Toys "R" Us, yakın zamanda iflas açıklamasının ardından 200'den fazla mağazasını kapatma kararı aldı.

Tarih : 23 Şubat 2018, 23:20
Puan Ver : Ünlü Oyuncak Devi Battı! 200'den Fazla Mağazasını Kapatıyor(8/10)4

Amerika merkezli dünyaca ünlü oyuncak devi Toys "R" Us, geçtiğimiz eylül ayında iflas başvurusunda bulunmasının ardından tüm mağazalarını açık tutmuş hatta personel alımında dahi bulunmuştu. New York Times'ın haberine göre, ancak işler iyi gitmedi, yılbaşı için de rakamlar iyi gelmeyince, 200 mağazanın kapatılması kararı alındı.

5 MİLYAR DOLAR BORÇLARI VAR

Toys "R" Us yaklaşık 5 milyar dolar civarında bir borç sarmalıyla uğraşırken dikkat çeken bir diğer unsur da iflas sürecindeki bankacı, avukat ve danışman ordusunda ödenen devasa rakamlar. İflas mahkemesine açıklamada bulunan şirketin avukatları saatlik çalışma için 1.745 dolar aldıklarını açıklamıştı.

Federal mahkemede davayı takip eden yetkili vasiler de 17 üst düzey yöneticiye 32 milyon dolar ödenmesini teklif etmişti.

Şirketin 5 milyar dolar olan bu borçlarının 400 milyon dolarının 2018'de, 1.7 milyar dolarının da 2019 yılında ödenmesi gerekiyor.

TÜRKİYE'DE DE VARDI

Toys R Us bir dönem Türkiye'de de faaliyet göstermişti. 1996 yılında Türkiye pazarına giren ve 30'un üzerinde mağazaya ulaşan marka 2008 yılında ise kepenklerini kapatmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ünlü  Oyuncak  Devi  Battı  200  Den  Fazla  Mağazasını  Kapatıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER