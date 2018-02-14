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ÜNLÜ MÜZİK GRUBUNUN 3 ÜYESİ TERÖR LİSTESİNE GİRDİ!


Ünlü müzik grubunun 3 üyesi terör listesine girdi!
Tarih : 14 Şubat 2018, 22:00
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İçişleri Bakanlığı'nın "Aranan teröristler" listesine müzik grubu Grup Yorum üyeleri de konuldu. Müzisyenler, "DHKP-C terör örgütü üyesi" oldukları iddiasıyla "gri liste"ye konuldu ve ihbar edenlere 300 bin TL ödül öngörülüyor.

3 GRUP YORUM ÜYESİ GRİ LİSTEYE GİRDİ

Grup Yorum'un üyeleri Selma ve İnan Altun ile Ali Aracı ve İbrahim Gökçek, İçişleri Bakanlığı'nın "Aranan teröristler" listesine konuldu. "Gri liste"ye isimleri yerleştirilen grup üyelerini ihbar edenler için ödül de öngörüldü. "DHKP-C terör örgütü üyeliği" ile suçlanan Grup Yorum üyelirini ihbar edenler için 300 biner TL para ödülü vadediliyor.

300 BİN LİRA İLE 4 MİLYON ARASINDA ÖDÜL KONMUŞTU

İçişleri Bakanlığı, "Aranan teröristler" listesini geçtiğimiz günlerde güncellemiş, Kırmızı, yeşil, mavi, turuncu ve gri olmak üzere beş farklı kategoride aranan yaklaşık 900 kişi için 300 bin lira ile 4 milyon lira arasında ödül konulmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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