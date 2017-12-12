Yediemin Deposunda 8 Milyon Liralık Araç Çürüyor
Şampiyonlar Ligi Eşleşmeleri İspanyolları Korkuttu
Çin Otomotiv Devi Baıc, Artık Dizel Ve Benzinli Araç Üretmeyecek
Türkiye Büyümede Ab Ülkelerini Ve G20 Ülkelerini Geride Bıraktı
Dolar Yükselişe Geçti
Yerli Otomobil, Bir Milyon Kişiye İstihdam Sağlayacak
Yüksek Faizi Eleştiren Erdoğan, Yıl Sonu Büyüme Tahmini Açıkladı: Yüzde 7,5 Civarında
Nobelli Ekonomistten Bitcoin Yorumu: Bu Oyun Gibi Bir Şey
Kazadan Önce Sabahladığı Mekan Ortaya Çıktı
Putin'in Talimatı Sonrası Rus Askerleri, Suriye'den Çekilmeye Başladı
Apple, Shazam'ı Satın Alacağını Doğruladı
6 Yaşında Oturduğu Yerden 11 Milyon Dolar Kazandı
Kayak Milli Takımı Seçmelerinde Kavga! Sporcular Birbirine Bıçak Çekti: 2 Yaralı, 5 Gözaltı
Türkiye'de Hamsi İhracatından 2,7 Milyon Dolar Gelir Elde Edildi
Kim Jong-Un Futbol Fanatiği Çıktı, İşte Tuttuğu Takım
Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 22 Milyonu Aştı
Türkiye'de Ges Yatırımları Artıyor
3 Yıldır 5 Kuruş Almadan Çalışıyorlar
Galatasaray'ın Yeni Yıldızı, İmza İçin İstanbul'da
Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi

Ünlü modelin evli dövüşçüye striptiz yaptım itirafı olay yarattı

ÜNLÜ MODELİN EVLİ DÖVÜŞÇÜYE STRİPTİZ YAPTIM İTİRAFI OLAY YARATTI

Model ve dansçı Kamilia Kostka, evli dövüşçü Conor McGregor ile tek gecelik kaçamağını itiraf etti. Kostka'nın itirafı İngiltere gündemine oturdu.

Tarih : 12 Aralık 2017, 02:00
Puan Ver : Ünlü Modelin Evli Dövüşçüye Striptiz Yaptım İtirafı Olay Yarattı(6/10)2

Model ve dansçı Kamilia Kostka, İrlandalı dövüşçüyle Londra'da bir barda tanıştıklarını ona striptiz yaptığını ve beraber fantastik bir gece geçirdiklerini anlattı.

BU TARZ İLİŞKİLERİ SIK SIK YAŞIYORMUŞ

Kamilia, "Conor harika bir insan. Ondan çok hoşlandım, bence o harika biri" diyerek McGregor'a olan ilgisini de dile getirdi. Polonyalı model bu tarz geceleri sık sık yaşadığını dile getirdi.

EVLİLİĞİ TEHLİKEDE

Evli ve iki çocuk babası Conor ise konuyla ilgili henüz açıklamada bulunmadı. Dünya basınında geniş yankı bulan fantastik gecenin ünlü dövüşçünün eliliğinde ne gibi tahribatlara yol açacağı merak konusu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ünlü  Modelin  Evli  Dövüşçüye  Striptiz  Yaptım  İtirafı  Olay  Yarattı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER