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Ünlü model sokaklarda kıyafetsiz dolaştı, çıplak olduğuna inandıramadı

ÜNLÜ MODEL SOKAKLARDA KIYAFETSİZ DOLAŞTI, ÇIPLAK OLDUĞUNA İNANDIRAMADI

ABD'li model Jen Seidel, New York sokaklarında çırılçıplak dolaştı ancak kimse onun bu halini fark edemedi.

Tarih : 20 Aralık 2017, 02:40
Puan Ver : Ünlü Model Sokaklarda Kıyafetsiz Dolaştı, Çıplak Olduğuna İnandıramadı(7/10)3

Lili Jasmin isimli ünlü ABD'li model Jen Seidel isimli vücut boyama sanatçısı ile bilikte bir sosyal deneye imza attı. Noel temasıyla kendini boyatan ve çırılçıplak dışarı çıkan Jasmin'in çıplak olduğunu hiç kimse fark edemedi.

KİMSE İNANMADI

Jen Seidel profesyonel bir vücut ressamı. Daha önce de kendini boyayarak bir alışveriş merkezine giden kadın, insanların çıplak olduğunu anlayıp anlayamayacağını test etmişti. Şimdi ise ustalığını güzel model üzerinde kullandı ve hiç kimse Jasmin'in çıplak olduğunu anlayamadı.

Dondurucu havada New York sokaklarında dolaşıp insanlarla sohbet eden modelin çıplak olduğunu itiraf ettiği halde buna inanmayanlar oldu.

INSTAGRAM'DA FENOMEN

Jen Seidel'ın tüm işlerini Instagram sayfasından takip etmek mümkün.

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Kaynak: haberinburada



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