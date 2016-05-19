

Ülkenin önde gelen modellerinden 25 yaşındaki Olivia Ku, su altında gerçekleştirilen fotoğraf çekimi sırasında astım krizi geçirdi.







BİLİNCİNİ KAYBETTİ







Mirror'ın haberine göre kriz sonrası bilincini kaybeden 25 yaşıjndaki model, Hengchun bölgesindeki bir hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.







SORUŞTURMA BAŞLATILDI







3 yıldır amatör olarak dalış sporuyla ilgilenen ünlü modelin çekimler sırasında oksijen tüpü takmadığı için kriz geçirdiği iddia edildi. Tayvan polisi Olivia Ku'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.