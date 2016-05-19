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ünlü model olivia ku çekim sırasında boğuldu

ÜNLÜ MODEL OLİVİA KU ÇEKİM SIRASINDA BOĞULDU

Tayvan'da ünlü model Olivia Ku, su altındaki fotoğraf çekimi sırasında boğularak hayatını kaybetti.

Tarih : 19 Mayıs 2016, 09:21
Puan Ver : Ünlü Model Olivia Ku Çekim Sırasında Boğuldu(8/10)7


Ülkenin önde gelen modellerinden 25 yaşındaki Olivia Ku, su altında gerçekleştirilen fotoğraf çekimi sırasında astım krizi geçirdi.



BİLİNCİNİ KAYBETTİ



Mirror'ın haberine göre kriz sonrası bilincini kaybeden 25 yaşıjndaki model, Hengchun bölgesindeki bir hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



3 yıldır amatör olarak dalış sporuyla ilgilenen ünlü modelin çekimler sırasında oksijen tüpü takmadığı için kriz geçirdiği iddia edildi. Tayvan polisi Olivia Ku'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.








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