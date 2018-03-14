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Ünlü meteorolog uyardı: Kışlıkları kaldırmayın, soğuklar geri geliyor

ÜNLÜ METEOROLOG UYARDI: KIŞLIKLARI KALDIRMAYIN, SOĞUKLAR GERİ GELİYOR

Hafta sonu beklenen sıcak havalara aldanmayın diyen ünlü meteorolog Prof. Dr. Orhan Şen, "Pazartesiden itibaren soğuklar geri gelecek, montları ve kazakları kaldırmayın." diyerek uyardı.

Tarih : 14 Mart 2018, 17:00
Puan Ver : Ünlü Meteorolog Uyardı: Kışlıkları Kaldırmayın, Soğuklar Geri Geliyor(8/10)4

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bahar yağışlarının yurt genelinde devam edeceğini, sıcaklıkların yağışla birlikte azalacağını ancak yine de mevsim normallerinde, yer yer üzerinde seyredeceğini duyurdu.Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de, "Pazartesiden itibaren soğuklar tekrar gelecek, ay sonuna kadar da gitmeyecek. Montları ve kazakları kaldırmayın" uyarısında bulundu.

ÜNLÜ METEOROLOG UYARDI: KIŞLIKLARI KALDIRMAYIN

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, Twitter hesabından yaptığı son açıklamada, "Hafta sonu lodos etkisiyle sıcaklar yükseliyor ama aldanmayın. Pazartesiden itibaren soğuklar tekrar gelecek, ay sonuna kadar da gitmeyecek Montları ve kazakları kaldırmayın" diye yazdı.

METEOROLOJİ: YAĞIŞLA BİRLİKTE SICAKLIKLAR AZALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de, bahar yağışlarının yurt genelinde devam edeceğini, sıcaklıkların yağışla birlikte azalacağını ancak yine de mevsim normallerinde, yer yer üzerinde seyredeceğini açıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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