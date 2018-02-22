İçine Şeytan Girdi Diyerek Sevgilisinin Kızına 6 Yıl Tecavüz Etti
14 Yaşındaki Çocuk, 2 Yıldır Yumurtladığını İddia Ediyor!
Tecavüz Edip Diri Diri Yaktıkları Kadının Önünde Selfie Çektiler
Tsk Görüntüleri Yayınladı! Mehmetçik Terör Konvoyunu Böyle Vurmuş
Hakan Hatipoğlu'nun Kaderi Belli Oldu! Yerine 2 Yeni İsim Gelecek
Dev Maç Öncesi Olaylar Çıktı, Bir Polis Hayatını Kaybetti
Mehmetçik, Ypg'ye Askeri Malzeme Taşıyan Esad Yanlısı Konvoyu Vurdu
Lazio Farklı Kazanarak Tur Atladı
Napoli 2 Farklı Kazanmasına Rağmen Avrupa'dan Elendi
İsrail'de Skandal! Filistinli Tutuklulara Daha Az Yemek Verecekler
Survivor'da Nihat Doğan Çıldırdı: Bundan Sonra Herkese Gider
Hükümet'ten Hollanda'nın 'sözde Soykırım' Yasasına İlk Tepki!
Askeri Kışlada Yangın: 7 Asker Zehirlendi
Enes Ünal'ın Forma Giydiği Villarreal, Avrupa Ligine Havlu Attı
Adana Derbisinde Gol Son Dakikada Geldi
Bbp Lideri Destici, Cumhur İttifakı'ndan Beklediği Oy Oranını Açıkladı
Bebeklerinin Yanında Uyuşturucu Komasına Girdiler
Porto'da Alex Telles Depremi
Fenerbahçe'de Derbi Öncesi Mathieu Valbuena Şoku!
Türkiye'de Espor & Dünyada Espor

Ünlü marketten alacağı bebek tulumunun içinde fareler çıktı

ÜNLÜ MARKETTEN ALACAĞI BEBEK TULUMUNUN İÇİNDE FARELER ÇIKTI

Fransa'daki marketten bebeği için uyku tulumu almak isteyen baba, reyonda bulunan ürünlerin içinde farelerin hareket ettiğini görünce durumu kameraya alıp sosyal medyada paylaştı.

Tarih : 22 Şubat 2018, 17:10
Puan Ver : Ünlü Marketten Alacağı Bebek Tulumunun İçinde Fareler Çıktı(6/10)2

Fransa'da bir süpermarkette satılan bebek uyku tulumundan fareler çıktı.

BEBEĞİ İÇİN UYKU TULUMU ALMAK İSTEDİ

Fransız basınının sosyal medyada paylaşılan bir görüntüye dayandırdığı habere göre, Paris'in banliyölerinden Evry'deki Carrefour süpermarkette bebeği için alışveriş yapan bir kişi, reyonda satılan uyku tulumlarını eline aldığında tulumların içinde çok sayıda fare gördü.

FARELER TULUMLARI KEMİRMİŞ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde farelerin uyku tulumları içinde hareket ettiği ve uyku tulumlarının kemirilmiş olduğu görülüyor.

Görüntüyü çeken kişi, "Olanlar çok şaşırtıcı, oğlum için uyku tulumu satın almak istiyorum ve bakın ne görüyorum: Uyku tulumlarının içinde bir fare ailesi var." diye konuştu.

ÖZÜR DİLEDİLER

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının süpermarketten yaptığı açıklamada müşterilerden özür dilenerek gerekli önlemlerin alındığını ve uyku tulumlarının reyonlardan geri çekildiği belirtildi.

Evry Belediye Başkanı Francis Chouat da gerekli soruşturmaları başlattığını duyurdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ünlü  Marketten  Alacağı  Bebek  Tulumunun  İçinde  Fareler  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER