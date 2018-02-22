Fransa'daki marketten bebeği için uyku tulumu almak isteyen baba, reyonda bulunan ürünlerin içinde farelerin hareket ettiğini görünce durumu kameraya alıp sosyal medyada paylaştı.

Fransa'da bir süpermarkette satılan bebek uyku tulumundan fareler çıktı.

BEBEĞİ İÇİN UYKU TULUMU ALMAK İSTEDİ

Fransız basınının sosyal medyada paylaşılan bir görüntüye dayandırdığı habere göre, Paris'in banliyölerinden Evry'deki Carrefour süpermarkette bebeği için alışveriş yapan bir kişi, reyonda satılan uyku tulumlarını eline aldığında tulumların içinde çok sayıda fare gördü.

FARELER TULUMLARI KEMİRMİŞ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde farelerin uyku tulumları içinde hareket ettiği ve uyku tulumlarının kemirilmiş olduğu görülüyor.

Görüntüyü çeken kişi, "Olanlar çok şaşırtıcı, oğlum için uyku tulumu satın almak istiyorum ve bakın ne görüyorum: Uyku tulumlarının içinde bir fare ailesi var." diye konuştu.

ÖZÜR DİLEDİLER

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının süpermarketten yaptığı açıklamada müşterilerden özür dilenerek gerekli önlemlerin alındığını ve uyku tulumlarının reyonlardan geri çekildiği belirtildi.

Evry Belediye Başkanı Francis Chouat da gerekli soruşturmaları başlattığını duyurdu.

Kaynak: haberinburada