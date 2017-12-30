3 Trilyonluk Yılbaşı Ağacını Orakla Koruyor
Fıkra Değil Gerçek! Hiç Geçmediği Köprü Yüzünden İcralık Oldu
Başbakan'dan Edirne'ye Hızlı Tren Müjdesi: 2018'de Temeli Atılıyor
Pep Guardiola: Takımımızda 'superman' Var
Portekiz'de Şike İddialarının Ardı Arkası Kesilmiyor
Bakan Arslan: 2018'de Ulaşımda 128 Proje Hayata Geçirilecek
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Yeni Yıl Mesajı
Fenerbahçe Yönetiminden Futbolculara 1 Milyon Euroluk Jest!
Trabzonspor'un Gençlerine Yüzde 400 Zam!
Burak Yılmaz'dan Büyük Başarı! Tek Başına Takıma Bedel
Nba Yıldızı, Cenk Tosun Transferini Sosyal Medyadan Duyurdu
Terim İstedi, Yönetim Milli Yıldız İçin Düğmeye Bastı
Hikmet Karaman Geri Döndü! İşte Yeni Takımı
Yeni Yıla Van'da Girecek İranlı Turistler, Kenti İhya Edecek
Arı Sütünün Damlası 7 Liradan, Kilosu 7 Bin Lira!
Trabzonspor, Aziz Behich İçin Nabız Yokluyor
Ülkeyi Karıştıran Görüntü! İki Futbolcu Camiye Bira Şişesi Fırlattı
Kesintiler Yapıldıktan Ve Agi Eklendikten Sonra Ne Kadar Alacaksınız
Beşiktaş'ın Yıldızı Pepe Yine Gönülleri Fethetti
Fenerbahçe'de Ozan Tufan Gerçeği Ortaya Çıktı

Ünlü market zinciri, Kayseri'deki tüm mağazalarını rakibine devretti

ÜNLÜ MARKET ZİNCİRİ, KAYSERİ'DEKİ TÜM MAĞAZALARINI RAKİBİNE DEVRETTİ

Rekabet Kurulu, CarrefourSA'nın Kayseri'deki 11 mağazasının Migros'a devrine izin verdi.

Tarih : 30 Aralık 2017, 11:40
Puan Ver : Ünlü Market Zinciri, Kayseri'deki Tüm Mağazalarını Rakibine Devretti(6/10)2

Rekabet Kurulu, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi AŞ tarafından Kayseri'de işletilen 11 mağazanın Migros Ticaret AŞ'ye devrine izin verdi.

11 MAĞAZA DEVREDİLDİ

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan Kurul kararlarına göre, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi AŞ tarafından Kayseri'de işletilen 11 mağazanın sabit değerlerinin ve mağazalara ilişkin kira sözleşmelerinin Migros Ticaret AŞ'ye devrine izin verildi.

Kurul tarafından, RCMA Group Pte Ltd'nin kauçuk işlerinin tek kontrolünün Halcyon Agri Corporation Limited tarafından devralınması işlemi de onaylandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ünlü  Market  Zinciri  Kayseri  Deki  Tüm  Mağazalarını  Rakibine  Devretti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER