ÜNLÜ MANKENDEN ELEŞTİRİLERE BELGELİ CEVAP: BEN DE G.O.P. ÇOCUĞUYDUM!
Toplu taşımada kötü kokudan rahatsızlık duyan ünlü oyuncu Didem Soydan, gelen eleştirilere Gaziosmanpaşa'da liseye giderken toplu taşıma araçlarında kullandığı öğrenci kartıyla cevap verdi.
Ünlü manken Didem Soydan, toplu taşıma deneyimiyle ilgili yaptığı ve tepki toplayan paylaşımına gelen eleştirilere; Gaziosmanpaşa'da liseye giderken kullandığı öğrenci indirim kartının görseliyle cevap verdi.
"KOKU BAYAĞI Bİ' YOARDU"
Geçtiğimiz günlerde metroya bindiğini sosyal medyadan duyurma gereği duyan Didem Soydan, "Ben de metroya biniyorum" dedi. Yetmedi; bu 'küçük metro macerası'nın çıkışında yeniden story çekerek serüvenini şu sözlerle özetledi: "Metro hayat kurtardı, 10 dakikada geldim, trafiğe girmedim. Metro çok güzeldi ama keşke deodorant kullanımı zorunlu hale gelse memlekette. Çünkü koku, bayağı bi' yordu!""AH BE ÇOMAR PRENSES"
Ardından bir takipçisi ise paylaşımına tepki gösterince Didem Soydan kendisine eleştiren takipçisine şu sözlerle cevap verdi:
Fikir sahibi olmadıkları insanlar hakkında böyle atıp tutuyolar ya hani! Metrodan önce( ki sultangazi, metronun en son geldiği yerlerden biridir ben o hatta senelerce minibüste gittim geldim liseme ,üniversiteme ) ah be çomar pirenses ah ya..."G.O. PAŞA ÇOCUKLARI BU FOTO ALTINDA TOPLANIYORUZ"
Cevabını belgeleme ihtiyacı duyan güzel oyuncu son olarak Gaziosmanpaşa Plevne Lisesi'nde öğrenciyken kullandığı indirim kartını Twitter hesabından paylaştı.Paylaşımına ise şu notu düştü:
G.O. Paşa çocukları bu foto altında toplanıyoruz. Toplu taşıma bakanlığına adaylığımı koymak istiyorum. Kazandığım an duraklara sabun,deodorant,portatif duş ..hepsini yaptırıcam...
Kaynak: haberinburada
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