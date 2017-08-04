ÜNLÜ MANKEN YENİ AŞKINI ELLERİYLE BESLEYİP ÖPÜCÜKLERE BOĞDU
Özcan Deniz'in eski sevgilisi Buse Narcı, geçen gün Bodrum'da yeni aşkı Cem Burak'ı elleriyle besleyip öpücüklere boğarken görüntülendi.
Aşklarını geçen hafta Instagram'da ilan eden manken Buse Narcı ve Cemre Burak, Bodrum tatiline devam ediyor.
SEVGİLİSİNİ ELLERİYLE BESLEDİ
Bodrum'da tatil yapan Buse Narcı sevgilisi Cem Burak ile objektiflere takıldı. Uzandıkları şezlongda Cemre Burak'ı elleriyle besleyen Buse Narcı, sevgilisi ile yakından ilgilendi.
İÇECEKLERİNİ ORTAK İÇTİLER
Gün boyu güneşlenirken birkaç kez sipariş ettikleri içecekleri bile ortak olarak içen ikili, denize girmek yerine güneşlenmeyi tercih ettiler.
NARCI, SEVGİLİSİNİ ÖPÜCÜKLERE BOĞDU
Sevgilisinin yanağına sık sık öpücükler de konduran Narcı, güneşten korunmak için şapka tercih etti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İbb, Simitçi Döven Güvenlikçilerle İlgili Açıklama Yaptı
- Tır'ın Çarptığı Yolcu Midibüsü Şarampole Devrildi: 30 Yaralı
- 132 Yıllık Yıldız Hamidiye Camisi, Erdoğan'ın Katılımıyla Cuma Namazında İbadete Açılacak
- Başkent'te Yangın Paniği! Sanayi Bölgesinde Çıkan Yangın Hala Söndürülemedi
- Güneş Sistemi Dışında Stratosfer Tabakasına Sahip Yeni Bir Gezegen Keşfedildi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Irak, Saddam Dönemine Ait Parasını Faiziyle Bm'den Geri Aldı
- İsrail Başbakanı Netanyahu Hakkında Yolsuzluk Ve Rüşvetten Soruşturma Başlatıldı
- Kan Donduran Görüntü! Tartıştığı Hamile Kadının Karnını Tekmeledi
- Avrupa'da Milyonlarca Yumurtada Böcek Öldürücü İlaç Çıktı
- Çatıya Çıkan 1 Tonluk Boğa, Ekiplere Ter Döktürdü
Bu Haberle İlgili Yorumlar