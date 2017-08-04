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Ünlü manken yeni aşkını elleriyle besleyip öpücüklere boğdu

ÜNLÜ MANKEN YENİ AŞKINI ELLERİYLE BESLEYİP ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

Özcan Deniz'in eski sevgilisi Buse Narcı, geçen gün Bodrum'da yeni aşkı Cem Burak'ı elleriyle besleyip öpücüklere boğarken görüntülendi.

Tarih : 04 Ağustos 2017, 00:00
Puan Ver : Ünlü Manken Yeni Aşkını Elleriyle Besleyip Öpücüklere Boğdu(6/10)2

Aşklarını geçen hafta Instagram'da ilan eden manken Buse Narcı ve Cemre Burak, Bodrum tatiline devam ediyor.

SEVGİLİSİNİ ELLERİYLE BESLEDİ

Bodrum'da tatil yapan Buse Narcı sevgilisi Cem Burak ile objektiflere takıldı. Uzandıkları şezlongda Cemre Burak'ı elleriyle besleyen Buse Narcı, sevgilisi ile yakından ilgilendi.

İÇECEKLERİNİ ORTAK İÇTİLER

Gün boyu güneşlenirken birkaç kez sipariş ettikleri içecekleri bile ortak olarak içen ikili, denize girmek yerine güneşlenmeyi tercih ettiler.

NARCI, SEVGİLİSİNİ ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

Sevgilisinin yanağına sık sık öpücükler de konduran Narcı, güneşten korunmak için şapka tercih etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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