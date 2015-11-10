Bir Zamanlar Podyumlarda fırtına gibi esen manken deniz akkaya çıktığı tv de görenleri terletti.O Jartiyeri ile adından söz ettirmeyi başardı



Bir Zamanlar Podyumlarda fırtına gibi esen manken deniz akkaya çıktığı tv de görenleri terletti.O Jartiyeri ile adından söz ettirmeyi başardı. Eşi İle Yaşadığı Şiddet İle gündemde olan güzel manken yine kendinden hayliyle söz ettirmeyi başardı.Podyumların ünlü mankenlerinden deniz akkaya son zamanlarda bir türlü gündemden düşmüyor.Geçtiğimiz günlerde sevglisi ile ayrılma kararı alan Deniz Akkaya TV 8 ekranlarında yayına gelen Aramızda Kalmasın adlı programın canlı yayın konuğu oldu.Deniz Akkaya olay yaratan jartiylerli görüntüsüyle sosyal medyay deyim yerindeyse salladı. Pembe bir elbise giyen Deniz Akkaya, kıyafetinin eteği ile olay yarattı.