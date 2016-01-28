

İstanbul 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanık Merve Büyüksaraç avukatlarıyla birlikte hazır bulundu. Şikayetçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ise avukatı Ferah Yıldız temsil etti. Duruşmanın başlamasının ardından mahkeme hakimi Engin Bedir, dolandırıcılık ve adam yaralama gibi suçlardan Silivri Cezaevi'nde yatan mahkum Samet Kuruca'nın ısrarla mahkemeye yazı yazarak davaya katılma talebi olduğunu belirtti. Hakim Bedir, mahkumun talebini reddettiğini kaydederek, “Yazı yazıp duruyor neden kabul etmiyorsunuz diye. Bende reddedip duruyorum. Haberiniz olsun. 70 yıla yakın cezası var. Cumhurbaşkanı belki affeder diye düşünüp yazıyor galiba” dedi.



Taraf avukatları da mahkumun başvurusunu UYAP sisteminden gördüklerini ancak bir anlam veremediklerini söylediler.



“ZARAR VERDİĞİMİ DÜŞÜNMÜYORUM, BİR SÜRÜ SEÇİM KAZANDILAR”



Mahkum Samet Kuruca'nın katılma talebi reddedildikten sonra Büyüksaraç'ın ifadesinin alınmasına geçildi. Büyüksaraç ifadesinde, “Yaptığım paylaşımların tamamı reepost veya retweettir (başkasının yazdığı yazıyı veya içeriği paylaşmak). Hatta suçlamaya konu olan şiir sosyal medyada 980 bin kez paylaşılmıştır. O dönem bunu herkes yapıyordu. Bu paylaşımlarla alenen de zarar verdiğimi düşünmüyorum. Çünkü sonrasında bir sürü seçim kazandılar. Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı oldu. İddianamede resim ve şiirlerin yanındaki yorumlar bana ait değildir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiğimi düşünmüyorum” şeklinde konuştu.



“HAKARET OLARAK ALGINLANDIĞI İÇİN PİŞMANIM”



Hakim, Büyüksaraç'a pişman olup olmadığını sordu. Büyüksaraç, “Artık pek bu tür paylaşımlar yapmıyorum. Hesabıma bakarsanız görebilirsiniz” yanıtını verdi. Hakim, tekrar Büyüksaraç'a pişman olup olmadığını, bunun duruşma zaptına geçmesi gerektiğini söyledi. Büyüksaraç bu kez, “O paylaşımlar hakaret olarak algılandığı için pişmanım. Öncelikle beraatimi istiyorum. Ceza verilecekse bunun ertelenmesini talep ediyorum” dedi.



“YARGILAMA AŞAMASINDA HAKARETLERİNE DEVAM ETMİŞTİR”



Büyüksaraç'ın ardından Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız söz aldı. Avukat Yıldız, “Sanık yargılama aşamasında da kasıtlı olarak hakaretlerine devam etmiştir. Biz Instagram hesap dökümüyle birlikte şikayet dilekçesi sunduk. Yargıtay içtihatlarında reetweet konusu için ‘iletiyi benimseyip kabul etmiştir' denilmiştir. Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.



Sanık Büyüksaraç'ın avukatı Ali Deniz Ceylan ise, müvekkilinin başkası tarafından yapılan paylaşımları tekrar paylaştığını söyledi. Avukat Ceylan, “Bunların tamamı ifade özgürlüğü kapsamındadır. Sert yorumlar korunmalıdır. Ayrıca bu tarz yorumlar hakkında ceza soruşturması açılırsa bunda bir kamu yararı olduğu düşünülemez. Siyasetçilerin en sert şekilde eleştiriye tabi tutulabilir olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.



Mahkeme, taraflara esasa ilişkin ek savunma yapmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.



4 BUÇUK YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR



İstiklal Marşı'ndan uyarlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaretler içeren “Ustanın Şiiri” başlıklı bir şiiri Instagram isimli sosyal medya hesabından paylaşan 2006 yılı Türkiye Güzeli Manken Merve Büyüksaraç hakkında soruşturma başlatılmıştı. Savcılık, Büyüksaraç hakkında “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlamasıyla 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. İddianamede, Merve Büyüksaraç'ın Instagram hesabında Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başbakanlığını yaptığı dönemde alenen aşağılandığı, küçülttüğü, eleştiri sınırlarını aştığı ve hakaret suçunun birden fazla kez işlendiği belirtildi.