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ÜNLÜ KOMEDYEN HAYATINI KAYBETTİ !


ÜNLÜ KOMEDYEN HAYATINI KAYBETTİ !
Tarih : 17 Kasım 2015, 08:59
Puan Ver : Ünlü Komedyen Hayatını Kaybetti !(7/10)4


“Binbir surat Atilla Arcan" adındaki ünlüleri taklit ettiği gösterileri ile tanınan 70 yaşındaki Atilla Arcan acil olarak alındığı ameliyattan sonra saat 22.00 sıralarında hayatını kaybetti.  Arcan'ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken ölümüyle ilgili hastaneden bir açıklama yapılmadı. Kalp krizi sonrası vefat eden Arcan'ın 2013 yılında By Pass operasyonu geçirdiği öğrenildi



Arcan', 90'lı yıllarda yaptığı “Süleyman Demirel” taklidi ile hafızalara kazınmıştı...








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