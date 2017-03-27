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ünlü karikatürist bedri koraman'ın mezarı açıldı

ÜNLÜ KARİKATÜRİST BEDRİ KORAMAN'IN MEZARI AÇILDI

Ünlü karikatürist Bedri Koraman'ın Bodrum'da bulunan mezarı sinema ve tiyatro oyuncusu Meral Küçükerol'un açtığı babalık davasında çıkan karar doğrultusunda açıldı.

Tarih : 27 Mart 2017, 15:20
Puan Ver : Ünlü Karikatürist Bedri Koraman'ın Mezarı Açıldı(10/10)12


Bodrum Torba Mezarlığı'nda bulunan karikatürist Bedri Koraman'ın mezarı Bodrum Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğünden gelen ekip tarafından açıldı.



Koraman'ın cenazesinden Cumhuriyet Savcısı gözetiminde alınacak DNA örneklerinin adli tıpa gönderileceği bildirildi. Mezarın açılması istemeyen Koraman'ın eşi Nil Koraman'ın yaşadığı üzüntüden rahatsızlandığı için, mezarın açılmasına katılmadığı ve evinde dinlendiği öğrenildi.



 



kaynak:hürriyet








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