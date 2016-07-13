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ünlü italyan mafya babası 'traktör' provenzano hapiste öldü

ÜNLÜ İTALYAN MAFYA BABASI 'TRAKTÖR' PROVENZANO HAPİSTE ÖLDÜ

10 yıl önce ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 'Traktör' lakaplı Provenzano, Sicilya mafyası Cosa Nostra'nın başındaydı.

Tarih : 13 Temmuz 2016, 17:43
Puan Ver : Ünlü İtalyan Mafya Babası 'traktör' Provenzano Hapiste Öldü(8/10)5


İtalyan mafya babası Bernardo Provenzano, 83 yaşında cezaevinde öldü.



'Traktör' lakaplı Provenzano, Salvatore 'Toto' Riina'nın 1993 yılında tutuklanmasının ardından en etkili Sicilya mafyası Cosa Nostra'nın başına geçmişti.



Provenzano, 43 yıl kaçak hayatı yaşadıktan sonra 2006 yılında tutuklanmış ve işlediği cinayetler nedeniyle ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.








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