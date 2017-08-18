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Ünlü İtalyan Gazeteci: Galatasaray Asamoah Transferini Bitirdi

ÜNLÜ İTALYAN GAZETECİ: GALATASARAY ASAMOAH TRANSFERİNİ BİTİRDİ

İtalya'nın ünlü spor gazetecisi Tancredi Palmeri, Galatasaray'ın Asamoah transferini bitirdiğini yazdı, "Transfer 4 milyon Euro'ya mal olacak." dedi.

Tarih : 18 Ağustos 2017, 10:10
Puan Ver : Ünlü İtalyan Gazeteci: Galatasaray Asamoah Transferini Bitirdi(10/10)6

Galatasaray, sol bek transferinde mutlu sona artık çok yakın.

Juventus'tan Kwadwo Asamoah'ı transfer etmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın oyuncunun ardından kulübüyle de anlaşmaya vardığı belirtildi.

"TRANSFER 4 MİLYON EURO'YA BİTTİ"

İtalya'nın ünlü gazetecilerinden Tancredi Palmeri, Twitter'dan kendisine Asamoah transferini soran bir kullanıcıya; "Bildiğim kadarıyla Galatasaray, 4 milyon Euro karşılığında Asamoah'ı kadrosuna kattı" cevabını verdi.

28 yaşındaki Asamoah'ın yıllık 3 milyon Euro karşılığında 4 yıllık sözleşme imzalayacağı da gelen bilgiler arasında.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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