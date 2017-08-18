ÜNLÜ İTALYAN GAZETECİ: GALATASARAY ASAMOAH TRANSFERİNİ BİTİRDİ
İtalya'nın ünlü spor gazetecisi Tancredi Palmeri, Galatasaray'ın Asamoah transferini bitirdiğini yazdı, "Transfer 4 milyon Euro'ya mal olacak." dedi.
Galatasaray, sol bek transferinde mutlu sona artık çok yakın.
Juventus'tan Kwadwo Asamoah'ı transfer etmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın oyuncunun ardından kulübüyle de anlaşmaya vardığı belirtildi.
"TRANSFER 4 MİLYON EURO'YA BİTTİ"
İtalya'nın ünlü gazetecilerinden Tancredi Palmeri, Twitter'dan kendisine Asamoah transferini soran bir kullanıcıya; "Bildiğim kadarıyla Galatasaray, 4 milyon Euro karşılığında Asamoah'ı kadrosuna kattı" cevabını verdi.
28 yaşındaki Asamoah'ın yıllık 3 milyon Euro karşılığında 4 yıllık sözleşme imzalayacağı da gelen bilgiler arasında.
Kaynak: haberinburada
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