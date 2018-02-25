ÜNLÜ İSME ŞOK! İCRA MEMURLARI KAPIYA DAYANINCA EŞİ DOMİNİK'İ ARADI
Maçka'da sahibi olduğu mekana ait borçları ödemeyi unutan Ümit Karan'ın Bakırköy'deki evine icra memurları gitti. Dominik'i arayan eşi, konuyla ilgili program ekibine bilgi verdi.
İki hafta önce Survivor yarışması için Dominik'e giden Ümit Karan, borçlarını ödemeyi unutunca Bakırköy'deki evinin kapısına icra memurları dayandı.
SAHİBİ OLDUĞU MEKANA AİT BORÇLARI ÖDEMEDİ
Sabah Gazetesi'nden Tansu Ceylan'ın haberine göre bu ayın başında Survivor için Dominik'e giden Karan, Maçka'da sahibi olduğu mekana ait borçları ödemeyi unuttu. Alacaklı olan içecek firması ise icra takibi başlattı.
EŞİ ŞOKE OLDU
Önceki gün Karan'ın Bakırköy'deki evine icra memurları gitti. Kapıyı açan Zeynep Karan, büyük şok yaşadı ve Dominik'i arayıp program ekibine durumu bildirdi. Firmadan, bir hafta süre istendi.
Kaynak: haberinburada
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