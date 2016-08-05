Twitter, Instagram ve Facebook'ta ürün tanıtarak para kazanan ünlü isimlere vergi şoku. Sosyal medya ağlarını reklam için kullanan ünlüler artık vergi ödeyecek.



Ürün tanıtımından her gün binlerce lira para kazanan sosyal medya fenomenlerinden artık vergi alınacak.







Anlaşma yaptıkları ürünlerin tanıtımını Instagram, Facebook ve Twitter gibi paylaşım sitelerinde yapan isimlerin kazançlarının vergilendirilmesi TBMM'ye sunulan torba kanun tasarısının kabulüyle gerçekleştirilecek.







Vergiden, ürün tanıtımı yaptıran reklam verenler de sorumlu olacak.