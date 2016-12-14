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ünlü isimlerden halep tepkisi

ÜNLÜ İSİMLERDEN HALEP TEPKİSİ

Suriye'de süren çatışmalarda hayatını kaybeden çocuklar ve kadınların görüntülerine ünlü isimlerde sessiz kalmadı

Tarih : 14 Aralık 2016, 15:36
Puan Ver : Ünlü İsimlerden Halep Tepkisi(10/10)11



DİDEM SOYDAN



Yaniyoruz,sönüyoruz küllerini savuruyoruz bitmiyor kötülük bitmiyor ...masum insanların çilesi! bu masumların çilesi hiç bitmiyor arkadaş bitmiyor bitmiyor bitmiyor ! bir melek bunu yaşıyor bu nasıl bi cehennem #halep




ÇAĞLA ŞIKEL



#duyarsızkalma #halep




ERKAN PETEKKAYA



#haleptekatliamvar




BUSE TERİM



Halep'te insanlık ölmesin



CANER ERKİN



Tüm savaşlar iç savaştır, çünkü tüm insanlar kardeştir. (Fenelon) #Halep



NUR BOZAR



#haleptekatliamvar #halep #çocuk Halep'te ölen her çocuk, çocuk için dünya sorumludur.




ŞAHAN GÖKBAKAR



Sırasıyla Rus çocuklar, Amerikalı çocuklar ve Suriyeli çocuklar….Çocuklara zarar veren insan değildir. Allah Suriye'deki çocukların yardımcısı olsun. Minnacık bedenleri üzerinde koca koca oyunlar oynayan devletler, utanın…




CAN BONOMO



Halep yardım bekliyor




DEMET AKALIN



"Bir zulmü engelleyemiyorsanız en azından onu herkese duyurun" HZ. Ali #halep




GÜLŞEN



Bu görüntüden sonra normal bir şekilde hayata devam edebilmek çok zor. İçim acıyor. #halep




ESRA EROL



İzleyelim neyi görmezden geldiğimizi görelim! Savaşın kuralları olmaz mı? Halep'te insanlık yok! Vicdan yok! Kaybettikleri çocukluklarını dünyaları versek bir daha yerine getiremeyeceğiz! Ulan biz çocuğumuzun psikolojisi bozulmasın diye kelimeleri seçiyoruz! Namlunun ucundaki bebekler var, ölen çocuklar var! seni kurtarabilmeyi çok isterdim. Gözyaşları ile izledim! Allah güçleri uğruna insan bedenleri, yaşamlarını hiçe sayan herkesi gerçekten kahretsin! Bu savaşı bitirecek kimse yok mu! Şu dünyada!!!! #halepölüyor insanlığımdan utanıyorum. Ve çaresizliğimden!



HANDE YENER



#halepiçinsesver




DENİZ ÇAKIR



Nefessizim... çok nefessizim.. ahh çocuk.. ben senin bir damla göz yaşına kurban olurum.. ahh çocuk..ahh çocuklar... offfff off... #halep #halepteçocukolmak




HADİSE



Görmezden gelmek, çocukların ve annelerin çığlıklarını, gözyaşlarını kalbimizde hissetmemek mümkün mü? #HalepİçinSesVer Allah büyük!




ÖZGE ULUSOY 



#halep #haleptekatliamvar




EBRU GÜNDEŞ



#halepicinsessizkalma #haleptekatliamvar



 



kaynak:habertürk





















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