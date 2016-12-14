ÜNLÜ İSİMLERDEN HALEP TEPKİSİ
Suriye'de süren çatışmalarda hayatını kaybeden çocuklar ve kadınların görüntülerine ünlü isimlerde sessiz kalmadı
DİDEM SOYDAN
Yaniyoruz,sönüyoruz küllerini savuruyoruz bitmiyor kötülük bitmiyor ...masum insanların çilesi! bu masumların çilesi hiç bitmiyor arkadaş bitmiyor bitmiyor bitmiyor ! bir melek bunu yaşıyor bu nasıl bi cehennem #halep
ÇAĞLA ŞIKEL
#duyarsızkalma #halep
ERKAN PETEKKAYA
#haleptekatliamvar
BUSE TERİM
Halep'te insanlık ölmesin
CANER ERKİN
Tüm savaşlar iç savaştır, çünkü tüm insanlar kardeştir. (Fenelon) #Halep
NUR BOZAR
#haleptekatliamvar #halep #çocuk Halep'te ölen her çocuk, çocuk için dünya sorumludur.
ŞAHAN GÖKBAKAR
Sırasıyla Rus çocuklar, Amerikalı çocuklar ve Suriyeli çocuklar….Çocuklara zarar veren insan değildir. Allah Suriye'deki çocukların yardımcısı olsun. Minnacık bedenleri üzerinde koca koca oyunlar oynayan devletler, utanın…
CAN BONOMO
Halep yardım bekliyor
DEMET AKALIN
"Bir zulmü engelleyemiyorsanız en azından onu herkese duyurun" HZ. Ali #halep
GÜLŞEN
Bu görüntüden sonra normal bir şekilde hayata devam edebilmek çok zor. İçim acıyor. #halep
ESRA EROL
İzleyelim neyi görmezden geldiğimizi görelim! Savaşın kuralları olmaz mı? Halep'te insanlık yok! Vicdan yok! Kaybettikleri çocukluklarını dünyaları versek bir daha yerine getiremeyeceğiz! Ulan biz çocuğumuzun psikolojisi bozulmasın diye kelimeleri seçiyoruz! Namlunun ucundaki bebekler var, ölen çocuklar var! seni kurtarabilmeyi çok isterdim. Gözyaşları ile izledim! Allah güçleri uğruna insan bedenleri, yaşamlarını hiçe sayan herkesi gerçekten kahretsin! Bu savaşı bitirecek kimse yok mu! Şu dünyada!!!! #halepölüyor insanlığımdan utanıyorum. Ve çaresizliğimden!
HANDE YENER
#halepiçinsesver
DENİZ ÇAKIR
Nefessizim... çok nefessizim.. ahh çocuk.. ben senin bir damla göz yaşına kurban olurum.. ahh çocuk..ahh çocuklar... offfff off... #halep #halepteçocukolmak
HADİSE
Görmezden gelmek, çocukların ve annelerin çığlıklarını, gözyaşlarını kalbimizde hissetmemek mümkün mü? #HalepİçinSesVer Allah büyük!
ÖZGE ULUSOY
#halep #haleptekatliamvar
EBRU GÜNDEŞ
#halepicinsessizkalma #haleptekatliamvar
kaynak:habertürk
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