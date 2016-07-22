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ünlü isimler kısıklı'da toplanan halka seslendi

ÜNLÜ İSİMLER KISIKLI'DA TOPLANAN HALKA SESLENDİ

15 Temmuz darbe girişiminin başarısız sonuçlanmasının ardından vatandaşların demokrasi nöbeti devam ediyor. Günlerdir Kısıklı'da tutulan nöbete sanat ve spor camiasından da destek geldi.

Tarih : 22 Temmuz 2016, 09:30
Puan Ver : Ünlü İsimler Kısıklı'da Toplanan Halka Seslendi(5/10)5


Acun Ilıcalı, Arda Turan, Rıdvan Dilmen, Hadise, Fettahcan, Murat Yıldırım, Hakan Ural ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ dün akşam Kısıklı'da toplanan halka seslendi.

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Acun Ilıcalı, "Bugün burada bulunmaktan çok gururluyum. hayatımız boyunca kahramanlık öyküleri dinledik, okuduk. Ama bunları bu kadar net yaşayacağımız aklıma gelmezdi. Bu kahraman mücadelede şehit olan tüm şehitlere Allahtan rahmet diliyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Dik duruşuyla hepimize örnek olan ve liderliğini gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Bugün bunu hepimiz çok iyi anladık ve iliklerimize kadar hissettik. Şehitler ölmez vatan bölünmez" diye konuştu.

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Hadise; "Burada aranızda olmaktan çok gurur duyuyorum. Kendisini vatanımız için feda eden bütün şehitlerimize Allahtan rahmet ve yakınlarına hepimize sabır diliyorum. Çok zor bir dönem geçiriyoruz ama biz çok güçlü bir toplumun evlatlarıyız. Bunu da atlatacağız eminim. Hepinizi çok seviyorum ve Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum bizleri koruduğu ve sevdiği için" ifadelerini kullandı.

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Murat Yıldırım, "Öncelikle Cumhurbaşkanımıza ve bütün milletimize geçmiş olsun diliyorum. Bizim inancımızda her şerden bir hayır çıkar. Türkiye'nin kalbine giden damarlar tıkanmıştı bu vatan hainleri teröristler tarafından. Bu ameliyatın sonucunda Türkiye'nin damar yolları açıldı. Hiç kimse boynunu eğmesin. Şehitlere de burada Allahtan rahmet diliyorum. Cuma gecesi Türkiye bu ameliyattan kurtuldu. Bir daha da böyle birşeyi Allah kimseye yaşatmasın"

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Arda Turan "Şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Biz ne kadar yüce bir milletiz. Siz hepimizin kahramanısınız. Gerçek kahraman sizlersiniz. Bu ülkenin demokrasisine sahip çıktınız mücadele ettiniz. Amcam orada 10 yaşındaki kardeşim orada, kundaktaki çocuk orada. Benim milletime yakışan budur. Siz liderinize yakışır şekilde davrandınız. Biz müslümanız ayıbı örteceğiz gece gibi olacağız, birlik olacağız beraber olacağız. Bu demokrasiyi Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber yaşatacağız. Sizlere ve Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Bu bayrağı rahatça dalgalandırabildiğim için.

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