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ünlü isimler fenerbahçe-galatasaray derbisini habertürk için yazdı

ÜNLÜ İSİMLER FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİNİ HABERTÜRK İÇİN YAZDI

Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Ferhat Göçer, Tuba Ünsal, Hamdi Alkan ve İpek Açar, Habertürk için kaleme aldı

Tarih : 19 Kasım 2016, 12:22
Puan Ver : Ünlü İsimler Fenerbahçe-Galatasaray Derbisini Habertürk İçin Yazdı(5/10)2


"Derbiyle alakalı ilk isteğim Fair-Play içinde oynanması. Futbol sert bir oyun, kabul... Ama tribünleri de ekran başındakileri de kışkırtmayacak bir derbi izlemek istiyorum. Zaten son yıllarda bir centilmenlik trendi başladı. Bunun devam etmesini ve örnek olmasını diliyorum. Bu sayede umarım güzel futbolun oynandığı ve konuşulduğu bir derbi izleriz...



TEKNIK ANLAMDA İSE:

Fenerbahçe'de iki önemli eksik var; Lens ve Mehmet Topal. Özellikle Lens, son maçlarda inanılmaz bir performans gösterdi ve galibiyetlerde başroldeydi. Oynamayacak olması Fenerbahçe için büyük dezavantaj olacak. Galatasaray'ın en büyük kozu ise Bruma olacak. Ben yine çok etkili olacağını düşünüyorum bu maçta. Muslera'nın da performansının çok belirleyici olacağı bir derbi izleyeceğiz aynı zamanda. Netice itibarıyla 17 yıldır kendi sahasında Galatasaray'a

kaybetmeyen bir Fenerbahçe var. Galatasaray buna bir son vermek isteyecektir. Fenerbahçe de buna müsaade etmeyecek ve kazanmak isteyecek çünkü alınacak bir galibiyetle Galatasaray'ın puan olarak önüne geçecek. Son dönemde Fenerbahçe taraftarının takımını tekrar sahiplendiğini görüyoruz. Bu takım için büyük bir itici güç. Umarım dolu dolu tribünler önünde, güzel futbol ve güzel goller izleme şansı buluruz. Benim tahminim; maçın berabere bitmesi yüksek olasılık. Ama tabii ki iyi olan kazansın diyorum."



 



kaynak:habertürk








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