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ünlü işadamları için tutuklama talebi

ÜNLÜ İŞADAMLARI İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

FETÖ/PDY'ye maddi destek sağladıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı artıyor. İstanbul ve İzmir'de yürütülen soruşturmalarda ünlü işadamları tutuklama istemi il mahkemeye sevk edildi

Tarih : 25 Ağustos 2016, 16:40
Puan Ver : Ünlü İşadamları İçin Tutuklama Talebi(0/10)


FETÖ/PDY'ye maddi destek sağladıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı artıyor. İstanbul ve İzmir'de yürütülen soruşturmalarda ünlü işadamları tutuklama istemi il mahkemeye sevk edildi








Etiketler: Ünlü  İşadamları  İçin  Tutuklama  Talebi    haber

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