ÜNLÜ İŞADAMLARI İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ
FETÖ/PDY'ye maddi destek sağladıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı artıyor. İstanbul ve İzmir'de yürütülen soruşturmalarda ünlü işadamları tutuklama istemi il mahkemeye sevk edildi
FETÖ/PDY'ye maddi destek sağladıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı artıyor. İstanbul ve İzmir'de yürütülen soruşturmalarda ünlü işadamları tutuklama istemi il mahkemeye sevk edildi
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar