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ünlü işadamı evinde ölü bulundu

ÜNLÜ İŞADAMI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Yunanistan'ın en önemli petrol şirketlerinden JETOIL'in sahibi 84 yaşındaki Kiriakos Mamidakis evinde ölü bulundu.

Tarih : 04 Temmuz 2016, 10:45
Puan Ver : Ünlü İşadamı Evinde Ölü Bulundu(8/10)7


Yunan polisinden yapılan açıklamada, Mamidakis'in cesedinin yanında  bir silah bulunduğu ve ilk belirlemelerin şirket sahibinin ölüm sebebinin  muhtemelen intihar olduğu bildirildi.



Yunan medyasına yansıyan haberlere göre, toplam 314 milyon avro borcu  bulunan JETOIL, alacaklılarından korunmak için iflasını istemişti.








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