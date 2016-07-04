ÜNLÜ İŞADAMI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Yunanistan'ın en önemli petrol şirketlerinden JETOIL'in sahibi 84 yaşındaki Kiriakos Mamidakis evinde ölü bulundu.
Yunan polisinden yapılan açıklamada, Mamidakis'in cesedinin yanında bir silah bulunduğu ve ilk belirlemelerin şirket sahibinin ölüm sebebinin muhtemelen intihar olduğu bildirildi.
Yunan medyasına yansıyan haberlere göre, toplam 314 milyon avro borcu bulunan JETOIL, alacaklılarından korunmak için iflasını istemişti.
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