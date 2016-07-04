

Yunan polisinden yapılan açıklamada, Mamidakis'in cesedinin yanında bir silah bulunduğu ve ilk belirlemelerin şirket sahibinin ölüm sebebinin muhtemelen intihar olduğu bildirildi.



Yunan medyasına yansıyan haberlere göre, toplam 314 milyon avro borcu bulunan JETOIL, alacaklılarından korunmak için iflasını istemişti.