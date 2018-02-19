Ünlü tekstil devinin sahibinin, bir otel odasında gizlice çekilen özel görüntüleri ile şantaja maruz kaldığı ortaya çıktı. Olay yargıya taşındı, sanıklara 3 yıl 10'ar ay hapis cezası verildi.

İKİ KIZ İŞ ADAMINA MASAJ YAPMAYI TEKLİF ETTİ

Buket G. iş adamını 2014'te arkadaşı Sibel G. ile tanıştırdı ve hasta annesi için yardım talep etti. Bu sırada iş adamı, Sibel G.'nin, kardeşi Nasiye G. ile de tanıştı. Adapazarı'nda ikamet eden ve ara sıra İstanbul'a gelen iş adamı, geçtiğimiz yaz okul arkadaşı Sevgi Y.'yi de getiren Nasiye G. ile buluştu. İki kız iş adamına masaj yapmayı teklif etti.

GİZLİ GÖRÜNTÜLER TEHDİDİYLE 5 MİLYON DOLAR İSTEDİ

Otelde gizli görüntüleri çekilen iş adamından şantajcı Murat A. ve Fatih S., görüntüleri sosyal medyada yayımlama tehdidiyle 5 milyon dolar istedi. Mahkeme, Murat A.'ya 1 yıl 8 ay, şüpheliler Hatice G., Nasiye G., Sibel G. ve Buket G. ve Sevgi Y.'ye de 1 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verdi. Ceza beş yıl süreyle ertelendi. (Kaynak:Sabah)

Kaynak: haberinburada