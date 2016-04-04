

BMD'den yapılan yazılı açıklamada, Doğan'ın yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak, dün akşam vefat ettiği belirtildi. Doğan'ın cenazesinin ise yarın (bugün) Fatih Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği bildirildi. Açıklamada BMD Başkanı Sami Kariyo, şunları kaydetti: “Adil, nazik ve bilge kişiliğini saygıyla izleyerek, çok şey öğrendiğim değerli başkanımızı, köklü bilgi birikimi, Türkiye perakendesinin daha da gelişmesine yönelik liderliği ile hatırlayacağız.”