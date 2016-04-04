ÜNLÜ İŞ ADAMI VEFAT ETTİ !
Ramsey İcra Kurulu Başkanı ve Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) 2013-2015 dönemi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Doğan hayatını kaybetti.
BMD'den yapılan yazılı açıklamada, Doğan'ın yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak, dün akşam vefat ettiği belirtildi. Doğan'ın cenazesinin ise yarın (bugün) Fatih Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği bildirildi. Açıklamada BMD Başkanı Sami Kariyo, şunları kaydetti: “Adil, nazik ve bilge kişiliğini saygıyla izleyerek, çok şey öğrendiğim değerli başkanımızı, köklü bilgi birikimi, Türkiye perakendesinin daha da gelişmesine yönelik liderliği ile hatırlayacağız.”
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