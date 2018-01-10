Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybeden iş adamı Mehmet Beğendik'in cenaze namazı, ikindi namazını müteakib Cami Kebir'de kılındı. Kılınan namazın ardından Beğendik'in cenazesi Asri Mezarlık'ta defnedildi. 11. Cumhurbaşkanı Gül, Beğendik'in tabutuna cenaze aracına kadar omuz verdi.

Cenaze namazına 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Vali Süleyman Kamçı, kurum kuruluş müdürleri, STK temsilcileri, Beğendik'in yakınları ve vatandaşlar katıldı.

KAPIDA KUYRUK OLUYORDU

Mehmet Beğendik'in kurucusu olduğu Beğendik Marketler Zinciri'nin ilki 1993 yılında Ankara Kocatepe'de açıldı. Şirketin bugün Ankara, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Konya ve Bursa illeri olmak üzere toplam 6 ilde 46 Beğendik mağazası bulunuyor. 1993'te Kocatepe'deki ilk mağaza açıldığında Ankaralılar büyük ilgi göstermişti. Hatta ilgi öylesine yoğundu ki, ilk günlerde kalabalık nedeniyle vatandaşlar içeriye kuyrukla alınıyordu. Bir grup müşteri dışarı çıktıktan sonra yenileri mağazaya giriyordu.

Kaynak: haberinburada