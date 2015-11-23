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ÜNLÜ İŞ ADAMI ÖLÜNCE, MİLYONLUK SERVET MAHKEMELİK OLDU !


ÜNLÜ İŞ ADAMI ÖLÜNCE, MİLYONLUK SERVET MAHKEMELİK OLDU !
Tarih : 23 Kasım 2015, 15:08
Puan Ver : Ünlü İş Adamı Ölünce, Milyonluk Servet Mahkemelik Oldu !(7/10)8


Adalet Partisi eski milletvekili ve Alparslan Türkeş'in yakın arkadaşı olan işadamı Murat Bayrak, Sancak Tül'ün de kurucusuydu. Murat Bayrak 12 Eylül askeri darbesinin ardından Almanya'ya yerleşmiş, 3 yıl önce de Türkiye'ye dönmüştü.



MİRAS KAVGASI ÖLMEDEN BAŞLADI



98 yaşında bu Sabah evinde vefat eden Bayrak'ın cenazesinin yarın toprağa verilmesi bekleniyor.



Öte yandan Murat Bayrak'ın tek erkek çocuğu olan  Mustafa Bayrak, dört kız kardeşine mirastan pay vermeyince, kızlar hukuk mücadelesi başlatmıştı.



Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun özel haberinde, Bayrak'ın iki kızı Fahriye Gocay ve Lale Kalem'in avukatı Baykal Doğan, biri erkek beş çocuğun  miras kavgasının geçmişinin 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi'ne dayandığını söylemişti.








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