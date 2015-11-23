

Adalet Partisi eski milletvekili ve Alparslan Türkeş'in yakın arkadaşı olan işadamı Murat Bayrak, Sancak Tül'ün de kurucusuydu. Murat Bayrak 12 Eylül askeri darbesinin ardından Almanya'ya yerleşmiş, 3 yıl önce de Türkiye'ye dönmüştü.







MİRAS KAVGASI ÖLMEDEN BAŞLADI







98 yaşında bu Sabah evinde vefat eden Bayrak'ın cenazesinin yarın toprağa verilmesi bekleniyor.







Öte yandan Murat Bayrak'ın tek erkek çocuğu olan Mustafa Bayrak, dört kız kardeşine mirastan pay vermeyince, kızlar hukuk mücadelesi başlatmıştı.







Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun özel haberinde, Bayrak'ın iki kızı Fahriye Gocay ve Lale Kalem'in avukatı Baykal Doğan, biri erkek beş çocuğun miras kavgasının geçmişinin 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi'ne dayandığını söylemişti.