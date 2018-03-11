ÜNLÜ İŞ ADAMI, DÜŞEN JETTEKİ KIZININ İSMİNİ DEV PROJEYE VERMİŞTİ
İran'da düşen Türk jetinde Mina Başaran ve 7 arkadaşı olduğu belirlendi. Mina Başaran'ın babası Hüseyin Başaran kısa süre önce inşa ettiği dev projeye kızının adını vermişti.
İran'da düşen jetin içinde bulunan Mina Başaran, Başaran Holding'in patronu Hüseyin Başaran'ın kızı. Babası, inşa ettiği bir projeye kızının adını vermişti.
BEKARLIĞA VEDA PARTİSİNDEN DÖNÜYORDU
Birleşik Arap Emirlikleri'nde kız arkadaşları ile birlikte bekarlığa veda partisi düzenleyen Mina Başaran ve 7 arkadaşı İstanbul'a dönüş yolunda İran'da kaza yaptı. Mina Başaran'ın babası Hüseyin Başaran kısa bir süre önce yaptığı inşaat projesine kızının adını vermişti.
İNŞAAT PROJESİNE KIZININ ADINI VERDİ
Gıda, inşaat, enerji ve finans alanında faaliyetleri bulunan holding Fikirtepe'de büyük bir proje de yürütüyor. Baba Hüseyin Başaran, Mina Towers adı verilen projeye kızının adını vermişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İstanbul'da 6 Bin Polisle 'kangal Pençesi' Operasyonu!
- Art Arda Yaşanan Taksici Saldırılarının Ardından Uber'den Açıklama!
- Nato'ya Çok Sert Çıktı: Sen Ne Zaman Gelip Yanımızda Yer Alacaksın?
- Çıplak Fotoğrafla Şantaj Yaptı, Babasına Saldırıp Evini Kurşunladı
- Türkiye'deki Tutuklu Askerler Yunanistan'ı Karıştırdı!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar