Manchester United Menajeri Jose Mourinho, kazandıkları Tottenham maçının ardından kameralara dönerek kendisini eleştirenler için "sus" işareti yaptı.

Manchester United'ın son dönemde aldığı kötü sonuçların ardından eleştiri oklarının hedefi olan Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho, Tottenham galibiyetiyle rahat bir nefes aldı. Old Trafford'da kazandıkları Tottenham maçının sona erdiği anda kendisine yaklaşan yayıncı kuruluşun kamerasına dönen Mourinho, işaret parmağını dudaklarına götürerek "sus" işareti yaptı.

"BAZI İNSANLAR ÇOK KONUŞUYOR"

Karşılaşmanın ardından konuşan Mourinho, "Bazı insanlar çok fazla konuşuyor. Sakin ve rahat olmalılar. Çok fazla konuşmamalılar. Bu kadar çok sinirli ve heyecanlı olmamalılar" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: haberinburada