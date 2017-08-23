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Ünlü Golcü Oumar Niassa: Türkiye'ye Dönmek İçin Sabırsızlanıyorum

ÜNLÜ GOLCÜ OUMAR NİASSA: TÜRKİYE'YE DÖNMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM

Fenerbahçe'nin transfer listesine aldığı ünlü golcü Oumar Niasse, "Türkiye'yi çok özledim, dönmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

Tarih : 23 Ağustos 2017, 15:40
Puan Ver : Ünlü Golcü Oumar Niassa: Türkiye'ye Dönmek İçin Sabırsızlanıyorum(7/10)3

Uzun süren santrfor krizini Roberto Soldado'yu kadrosuna katarak bitiren Fenerbahçe, bu bölge için ikinci hamleye hazırlanıyor.

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın verdiği, "Soldado'nun dışında bir santrfora daha ihtiyacımız var. Van Persie bir türlü toparlanamıyor. Fernandao'nun dönüşünde ne vereceği belli değil. Soldado'ya bir şey olursa yine Ahmethan'a kalacağız" yönündeki raporunu dikkate alan yönetim harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Everton'un Senegalli yıldızı Oumar Niasse'yi gündemine aldı.

17 LİG MAÇINDA 4 GOL ATTI

Sabah'ın haberine göre; oyuncunun 1 yıllığına kiralanması için kulübüyle görüşmelere başlandı. Niasse'nin Fenerbahçe'ye sıcak baktığı ve Türkiye'ye dönmek için sabırsızlandığı belirtildi. 2013-14 sezonunda Akhisar'da harikalar yaratan Niasse, o yıl 5.5 milyon Euro bedelle Lokomotif Moskova'ya gitmişti. Senegalli oyuncu, ardından 18 milyon Euro'ya Everton'ın yolunu tuttu. Takımında düzenli oynayamayan Niasse, geçtiğimiz sezon devre arasında Hull City'ye kiralandı. Burada 17 lig maçında forma giyip, 4 gol kaydetti.

Niasse Akhisar'da lig ve kupada toplam 40 maça çıkmış, 15 gol atmıştı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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