ÜNLÜ GOLCÜ OUMAR NİASSA: TÜRKİYE'YE DÖNMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM
Fenerbahçe'nin transfer listesine aldığı ünlü golcü Oumar Niasse, "Türkiye'yi çok özledim, dönmek için sabırsızlanıyorum" dedi.
Uzun süren santrfor krizini Roberto Soldado'yu kadrosuna katarak bitiren Fenerbahçe, bu bölge için ikinci hamleye hazırlanıyor.
Teknik direktör Aykut Kocaman'ın verdiği, "Soldado'nun dışında bir santrfora daha ihtiyacımız var. Van Persie bir türlü toparlanamıyor. Fernandao'nun dönüşünde ne vereceği belli değil. Soldado'ya bir şey olursa yine Ahmethan'a kalacağız" yönündeki raporunu dikkate alan yönetim harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Everton'un Senegalli yıldızı Oumar Niasse'yi gündemine aldı.
17 LİG MAÇINDA 4 GOL ATTI
Sabah'ın haberine göre; oyuncunun 1 yıllığına kiralanması için kulübüyle görüşmelere başlandı. Niasse'nin Fenerbahçe'ye sıcak baktığı ve Türkiye'ye dönmek için sabırsızlandığı belirtildi. 2013-14 sezonunda Akhisar'da harikalar yaratan Niasse, o yıl 5.5 milyon Euro bedelle Lokomotif Moskova'ya gitmişti. Senegalli oyuncu, ardından 18 milyon Euro'ya Everton'ın yolunu tuttu. Takımında düzenli oynayamayan Niasse, geçtiğimiz sezon devre arasında Hull City'ye kiralandı. Burada 17 lig maçında forma giyip, 4 gol kaydetti.
Niasse Akhisar'da lig ve kupada toplam 40 maça çıkmış, 15 gol atmıştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
- Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
- Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Deniz Aytekin Çin Ligi'nde Maç Yönetecek
- Emre Mor'un Eski Menajeri Muzzi Özcan, Lucescu'ya Yalancısın Diye Bağırdı
- Yorumcu Rıdvan Dilmen: Al Anahtarı Futbolu Dizayn Et Derlerse Yaparım
- Galatasaray-Fenerbahçe Maçının Biletleri Satışa Çıktı
- Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Lisede Herkes Bana Tostos Derdi
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar