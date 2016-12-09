FETÖ lideri Fethullah Gülen'in İzmir'de bulunduğu yıllarda kurmayları olarak bilinen ve daha sonra Akyaka Vakfı bünyesinde bir araya gelen 18 şüpheli hakkında operasyon başlatıldı. Rodi Giyim ile İdil Kolonyaları'nın sahipleri de gözaltı listesinde.