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ünlü giyim firmasına fetö operasyonu

ÜNLÜ GİYİM FİRMASINA FETÖ OPERASYONU

FETÖ lideri Fethullah Gülen'in İzmir'de bulunduğu yıllarda kurmayları olarak bilinen ve daha sonra Akyaka Vakfı bünyesinde bir araya gelen 18 şüpheli hakkında operasyon başlatıldı. Rodi Giyim ile İdil Kolonyaları'nın sahipleri de gözaltı listesinde.

Tarih : 09 Aralık 2016, 11:58
Puan Ver : Ünlü Giyim Firmasına Fetö Operasyonu(9/10)11


İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet  Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgüt elebaşı Fetullah  Gülen tarafından 1978'de kurdurulduğu belirtilen ve OHAL kapsamında KHK ile  kapatılan Akyaka Vakfına düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan  18 şüpheliden 7'si yakalandı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda,  İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akyaka Vakfına  yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 18 zanlıdan 7'si  yakalandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğü Mali  Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Ünlü  Giyim  Firmasına  Fetö  Operasyonu    haber

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