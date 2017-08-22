ÜNLÜ GAZETECİ PROF. DR. ŞÜKRÜ KIZILOT, HAYATINI KAYBETTİ!
Ünlü gazeteci Prof. Dr. Şükrü Kızılot, tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti. Kızılot, çarşamba günü düzenlenecek cenaze törenin ardından, son yolculuğuna uğurlanacak.
3 YIL ÖNCE BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ
Yaklaşık üç yıl önce ofisinde arkadaşları ile yemek yerken aniden fenalaşan ve beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Şükrü Kızılot, uzun süre tedavi gördü. Bir ara yurt dışında da tedavi gören ve durumu giderek iyileşen Şükrü Kızılot yaklaşık 15 gün önce yeniden rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. Son üç gündür yoğun bakımda tutulan Kızılot saat 16:00 civarında hayatını kaybetti.
ŞÜKRÜ KIZILOT KİMDİR?
1958'de Çorum'da dünyaya gelen Şükrü Kızılot, akademisyen ve vergi uzmanıydı.Kızılot, Maliye Bakanlığı'nda 8 yıl çalıştı. Ardından, önce Adana İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde, sonra Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Maliye Fakültesi'nde asistan olarak göreve başladı.
1999'DA YILIN BİLİM ADAMI SEÇİLMİŞTİ
Kızılot, Gazi Üniversitesi İktisadi Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyeliği görevini ve aynı üniversitede Maliye ve Vergi Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'nü yürüttü.
Kızılot'un 58 cilt kitabı, 2 bin 500 dolayında makalesi yayınlandı. 1988-1992 yılları arasında PETKİM Holding'de Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 1999 yılında "Doruktakiler" Özel Bilim Ödülü'nü alarak "Yılın Bilimadamı" seçildi. Maliye Bakanı olduğu dönemde Adnan Kahveci'nin danışmanlığını yürüttü. Gazi Üniversitesi'nin 80. yılında da "En Başarılı Bilim Adamı" ödülünü aldı.
Kaynak: haberinburada
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