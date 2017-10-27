Usta yorumcu Hıncal Uluç, Sabah gazetesine futbol gündemini değerlendirirken, Arda Turan hakkında bomba açıklamalarda bulundu.

Uluç, "Arda emekliliğini düşünüyor. 'Paramı alır 2019'a kadar yatarım, sonra da işimi kurar piyasadan çekilirim.' diyor." ifadelerini kullandı.

Uluç'un açıklamaları şu şekilde:

*2005'te Arda'nın bu seviyelere geleceğini söylediğiniz bir yazınız vardı. Peki şu anki durumunu nasıl görüyorsunuz, Barcelona'da kadroya giremiyor.

-Hıncal abinizin yıllar evvel "Türkiye'nin Messi'si olacak, fiyatı 50 milyon dolar olacak" dediği Arda niye bu hallere düştü? Hocası kadroya almıyor ya... Marca gazetesi, 4 hafta önce iyileştiğini yazdı. 4 haftadır kadro dışı ve adam söylüyor, "Arda'yı oynatma niyetim yok" diyor. Arda da diyor ki, "Benim 2019'a kadar sözleşmem var, paramı alır sırt üstü yatarım." Aynen bunu diyor.

"ARDA KENDİNE BİR İŞ KURACAK"

Arda futbolu unutmuş kafasında. Arda 2019'a kadar parasını alacak, sonra işini kurup piyasadan çekilecek. Futbolu oynayamayacağını anladı bana kalırsa. Galatasaray'a dönemeyeceğini biliyor. Yurt dışında oynayamayacağını biliyor. Çin bile teklifini geri aldı. O zaman banka gibi sağlam Barcelona'dan trink parasını alacak. Sabahtan akşama kadar gezip tozmasına ve Play Station oynamasına engel olmayacak bir iş kuracak.

"TARAFTARLAR ARDA'NIN GİTMESİNİ İSTİYOR"

Marca gazetesi, Barcelona taraftarıyla anket yaptı, kim gitsin diye, Arda birinci çıktı. Maçta görüyorlar, hiçbir şey yapmıyor. Santra çizgisinden 30 metre o yana, 30 metre bu yana koşar gibi yapıyor. Refakatçi bile değil.

"ARDA'YLA KONUŞTUM, 'HOCA BÖYLE OYNAMAMI İSTİYOR' DEDİ"

Telefon ettim Arda'ya. "Oğlum Arda, seni Atletico'ya götüren, oradan Barcelona'ya götüren futbol bu muydu? Riskleri göze alıyordun, adam eksiltiyordun. 18'in içinde, daracık alanda asistler yapıyordun" dedim. Bana, "Hıncal abi, hocam böyle oynamamı istiyor" dedi. Ya hoca 50 milyon verdiği adamın böyle oynamasını ister mi? Böyle oynayacak bir milyon adam var, altyapısında bile böyle oynayamayacağını söyledim. "Barcelona'nın iki devi Xavi ve Iniesta var. Birisi gitti, diğeri gitmek üzere. Seni onların yerine aldılar, onların yedeğisin dedim. Bir Rakitic'e bak, kendine bak, adam senin yarın kadar kabiliyetli adam değil" dedim ona. Daha 30 yaşında. Bakın, 37 yaşına geldi Emre Belözoğlu, aslanlar gibi oynuyor."

Kaynak: haberinburada