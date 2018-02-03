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Ünlü futbolcu Sagna, ligin dibindeki takımla anlaştı

ÜNLÜ FUTBOLCU SAGNA, LİGİN DİBİNDEKİ TAKIMLA ANLAŞTI

İtalyan Liginde dibe demir atan Benevento, 34 yaşındaki Bacary Sagna ile sözleşme imzaladı.

Tarih : 03 Şubat 2018, 17:20
Puan Ver : Ünlü Futbolcu Sagna, Ligin Dibindeki Takımla Anlaştı(6/10)2

Serie A ekibi Benevento, Fransız savunma oyuncusu Bacary Sagna'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsündeki Sagna ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı bildirildi. Açıklamada, anlaşmadaki bir yıllık opsiyon sayesinde sözleşmenin 30 Haziran 2019'a kadar uzatılabileceği belirtildi.

MANCHESTER CITY'DEN AYRILMIŞTI

Kariyerine ülkesinde Auxerre'de başlayan 34 yaşındaki sağ bek oyuncusu, daha sonra Arsenal ve Manchester City'de top koşturdu. Sagna, geçen sezon sonu kontratının bitmesiyle Manchester City'den ayrılmıştı.

Serie A'da 22 haftada 7 puan toplayabilen Benevento, son sırada bulunuyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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