ÜNLÜ FUTBOLCU SAGNA, LİGİN DİBİNDEKİ TAKIMLA ANLAŞTI
İtalyan Liginde dibe demir atan Benevento, 34 yaşındaki Bacary Sagna ile sözleşme imzaladı.
Serie A ekibi Benevento, Fransız savunma oyuncusu Bacary Sagna'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsündeki Sagna ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı bildirildi. Açıklamada, anlaşmadaki bir yıllık opsiyon sayesinde sözleşmenin 30 Haziran 2019'a kadar uzatılabileceği belirtildi.
MANCHESTER CITY'DEN AYRILMIŞTI
Kariyerine ülkesinde Auxerre'de başlayan 34 yaşındaki sağ bek oyuncusu, daha sonra Arsenal ve Manchester City'de top koşturdu. Sagna, geçen sezon sonu kontratının bitmesiyle Manchester City'den ayrılmıştı.
Serie A'da 22 haftada 7 puan toplayabilen Benevento, son sırada bulunuyor.
Kaynak: haberinburada
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