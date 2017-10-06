ÜNLÜ FUTBOLCU RİCARDO CARVALHO'YA HAPİS CEZASI
Futbol hayatına Çin'de devam eden Portekizli futbolcu Ricardo Carvalho, vergi kaçırdığı gerekçesiyle 7 ay hapis cezası aldı.
Futbol hayatına Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai SIPG'de devam eden Ricardo Carvalho'ya vergi kaçakçılığı suçlamasından 7 ay hapis cezası verildi.
2010-2013 yılları arasında Real Madrid'de forma giydiği sırada, imaj haklarından kazandığı geliri eksik göstererek vergi kaçırdığı iddia edilen 39 yaşındaki futbolcunun İspanya'da görülen mahkemesinde savcılık 1 yıl hapis cezası ve 300 bin euro para cezası talep etmişti. Ancak Portekizli oyuncunun dava süresince yargı makamlarıyla uyumlu çalışmasını göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, Carvalho için 7 ay hapis ve 142 bin euro hapis cezasına hükmetti.
DAHA ÖNCE AYNI SUÇLAMADAN BİRÇOK FUTBOLCU YARGILANMIŞTI
İspanya'da benzer suçlamadan ötürü Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Radamel Falcao, Fabio Coentrao, Xabi Alonso, Angel Di Maria, Daniel Alves hakkında da dava açılmıştı.
Monaco ile sözleşmesi sona erdikten sonra bu yılın başında Shanghai SIPG'nin yolunu tutan Ricardo Carvalho, Porto'da sergilediği performansla adını futbol dünyasına duyurmuş, bu sayede 2004 yılında Chelsea'ye, 2010 yılında da Real Madrid'e transfer olmuştu. Tecrübeli futbolcu Çin Süper Ligi'nde şu ana kadar sadece 2 maçta forma giydi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Abd, 20 Yılın Ardından Sudan'a Uyguladığı Ambargoyu Kaldırdı
- Fransa'da Terör Alarmı: Bir Saatiniz Var, Yoksa Patlayacak
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistanlı Oyuncu Khan'ı Kabul Etti
- Ali Ağaoğlu'ndan, Kadir Topbaş'ın İstifasıyla İlgili İlginç Yorum: Gömün Gitsin
- Katalonya Referandumunun Resmi Sonuçlarını Açıkladı! Sandıktan Bağımsızlık Çıktı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Portekiz Milli Takımı, Maça Askeri Uçakla Gitti
- Pfdk, Fatih Akyel'e 1 Ay Hak Mahrumiyeti Cezası Verdi
- Pınar Karşıyakalı Basketbolcular, Paralarını Alamadıkları İçin Maça Çıkmayacak
- Psg'ye 6-2 Yenilen Takımın Oyuncusu, Neymar'la Selfie Çektirdiği İçin Başına Bela Aldı
- Fenerbahçe'nin 5 Milyon Euroya Satın Aldığı Soldado, Sakat Çıktı
DÜNYA HABERLERİ
- İspanya Hükümeti, Polis Şiddeti Nedeniyle Katalonya'dan Özür Diledi
- Hollanda'da Provokatif Geziye Yasak: Müslüman Mahallesinde İslam'a Hakaret Edeceklerdi
- Abd'de Oğlunu Aşılatmayı Reddeden Anneye Hapis Cezası
- İşte Bir Dönem İki Ülkede De Kan Kusturan Daeş'in Elinde Kalan Bölgeler
- Ankara Büyükelçisi Duyurdu: Başbakan En Kısa Zamanda Irak'ı Ziyaret Edebilir
Bu Haberle İlgili Yorumlar