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Ünlü Futbolcu Ricardo Carvalho'ya Hapis Cezası

ÜNLÜ FUTBOLCU RİCARDO CARVALHO'YA HAPİS CEZASI

Futbol hayatına Çin'de devam eden Portekizli futbolcu Ricardo Carvalho, vergi kaçırdığı gerekçesiyle 7 ay hapis cezası aldı.

Tarih : 06 Ekim 2017, 16:30
Puan Ver : Ünlü Futbolcu Ricardo Carvalho'ya Hapis Cezası(9/10)5

Futbol hayatına Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai SIPG'de devam eden Ricardo Carvalho'ya vergi kaçakçılığı suçlamasından 7 ay hapis cezası verildi.

2010-2013 yılları arasında Real Madrid'de forma giydiği sırada, imaj haklarından kazandığı geliri eksik göstererek vergi kaçırdığı iddia edilen 39 yaşındaki futbolcunun İspanya'da görülen mahkemesinde savcılık 1 yıl hapis cezası ve 300 bin euro para cezası talep etmişti. Ancak Portekizli oyuncunun dava süresince yargı makamlarıyla uyumlu çalışmasını göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, Carvalho için 7 ay hapis ve 142 bin euro hapis cezasına hükmetti.

DAHA ÖNCE AYNI SUÇLAMADAN BİRÇOK FUTBOLCU YARGILANMIŞTI

İspanya'da benzer suçlamadan ötürü Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Radamel Falcao, Fabio Coentrao, Xabi Alonso, Angel Di Maria, Daniel Alves hakkında da dava açılmıştı.

Monaco ile sözleşmesi sona erdikten sonra bu yılın başında Shanghai SIPG'nin yolunu tutan Ricardo Carvalho, Porto'da sergilediği performansla adını futbol dünyasına duyurmuş, bu sayede 2004 yılında Chelsea'ye, 2010 yılında da Real Madrid'e transfer olmuştu. Tecrübeli futbolcu Çin Süper Ligi'nde şu ana kadar sadece 2 maçta forma giydi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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