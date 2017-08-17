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Ünlü futbolcu, 500 Euro'luk zararın faturasını çok ağır ödedi

ÜNLÜ FUTBOLCU, 500 EURO'LUK ZARARIN FATURASINI ÇOK AĞIR ÖDEDİ

Almanya'da karşısındaki araca çarpan ve 500 Euro'luk zarar veren Borussia Dortmund'lu Guerreiro, olay yerinden kaçtığı için 90 bin Euro cezaya çarptırıldı.

Tarih : 17 Ağustos 2017, 17:00
Puan Ver : Ünlü Futbolcu, 500 Euro'luk Zararın Faturasını Çok Ağır Ödedi(8/10)4

Borussia Dortmund'un Portekizli futbolcusu Raphael Guerreiro geçtiğimiz yılın kasım ayında dikkatsizlik sonucu bir kaza yaptı. Dortmund´un Portekizli yıldızı Raphael Guerreiro, kaza yerini terk ettiği için 120 bin Euro para cezası ve dokuz ay ehliyetin el koyma istemiyle mahkemeye sevk edilmişti. Arabası ile bir kavşakta "Öncelik sağdan gelenindir" kuralına dikkat etmedi ve başka bir araba ile çarpıştı. Bir kadının kullandığı araçta yaklaşık 500 Euro'luk hasar meydana geldi. Çarpışmadan sonra arabasından inip ne olduğuna bakan Guerrero, karşı taraf ile hiç bir şey konuşmadan kaza yerinden uzaklaştı.

"ALMANCA KONUŞAMADIĞI İÇİN AYRILDI"

Futbolcu hakkında, kaza yerinden kaçmak suçundan dava açıldı. Avukatı ise futbolcuyu şöyle savundu:

"Almanca konuşamadığı için paniğe kapılıp olay yerinen ayrılmış, kısa süre sonra hatasını fark etmiş. Hemen menajerini aramış ama ulaşamamış. Ulaştıktan sonra da birlikte polise giderek ifade vermiş."

90 BİN EURO CEZAYA ÇARPTIRILDI

Hasarın hemen ödendiğini belirten avukat, herkesin başına gelebilecek böyle bir kaza nedeniyle futbolcunun cezalandırılmamasını istedi. Hakim, Guerrero'nun kaza sonrası kaçtığının sabit olması nedeniyle futbolcuyu 90 bin Euro cezaya çarptırdı. Futbolcu 9 ayrı yardım kuruluşuna onar bin Euro ödeyecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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