Rusya Hipersonik Uçak Çalışmalarına Başladı!
Hyundai Giyilebilir Teknolojiler İle Geliyor
İstanbul Anadolu Yakası'nda Elektrik Kesintisi
Kpss Din Hizmetleri Sonuçları Açıklandı
Rus Uçağı Karadeniz'e Düştü!
O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı

ünlü futbol yorumcusu kornealarını bağışladı

ÜNLÜ FUTBOL YORUMCUSU KORNEALARINI BAĞIŞLADI

MUĞLA'nın, 12 bin 244 organ bağışı ile Türkiye genelinde 4'üncü sırada olduğu, nüfusuna oranla Türkiye'de bağışta ilk sırada yer aldığı açıklandı

Tarih : 15 Eylül 2016, 11:30
Puan Ver : Ünlü Futbol Yorumcusu Kornealarını Bağışladı(8/10)6


MUĞLA'nın, 12 bin 244 organ bağışı ile Türkiye genelinde 4'üncü sırada olduğu, nüfusuna oranla Türkiye'de bağışta ilk sırada yer aldığı açıklandı. Muğla'da 2 yıl önce düzenlenen panele katılarak kornealarını bağışlayan eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen sayesinde bağışlara ilginin arttığı ifade edildi.



Türkiye'de 2016 yılının ilk 8 ayında organ bağışı sıralamasında İzmir 25 bin 472 kişiyle birinci, İstanbul 25 bin 181 kişiyle ikinci, Kocaeli 12 bin 802 kişiyle üçüncü ve Muğla 12 bin 244 kişiyle dördüncü sırada yer aldı. 2016 yılında Muğla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Tıbbi ve Dini Açıdan Organ Bağışı' konulu panele onur konuğu olarak katılan ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in kornealarını bağışlamasıyla kampanyaya ilginin daha da artığı vurgulandı. Muğla İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, şöyle dedi:



"Bakanlığımız tarafından 2013 yılında ülkemiz genelinde yapılan tüm organ bağışlarının tek bir sistem üzerinde toplanmasını sağlayan Türkiye Organ ve Doku Bağış Bilgi Sistemi (TODBS) oluşturuldu. Müdürlüğümüzce ilimizde konu ile ilgili eğitim eksikliğini gidermek, vatandaşlarımızın organ bağışına olan duyarlılığını yükseltmek ve kişi sayısını artırmak amacıyla 1 Temmuz 2014- 31 Aralık 2014 tarihleri arasında altı ay süre ile bağış kampanyası düzenlendi. İl genelinde halk eğitimleri verdik. Vatandaşların yoğun bulunduğu alanlarda stantlar açılarak, afiş, broşür ve promosyon materyalleri dağıtıldı. 2014 yılında Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nda Tıbbi ve Dini Açıdan Organ Bağışı paneli düzenledik. Panele, spor yorumcusu Rıdvan Dilmen de konuk oldu. Dilmen'in kornelarını bağışlaması organ bağışında vatandaşlarımızın dikkatini çekti. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. 2014 yılında 721 bağışçı ile 21'inci sıradayken, şimdi ise 12 bin 244 kişiyle dördüncü sırada yer alıyoruz. Listenin başında İzmir ve İstanbul olabilir. Nüfus oranına göre Türkiye'de ilk sırada Muğla yer alıyor."








Etiketler: Ünlü  Futbol  Yorumcusu  Kornealarını  Bağışladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER