

MUĞLA'nın, 12 bin 244 organ bağışı ile Türkiye genelinde 4'üncü sırada olduğu, nüfusuna oranla Türkiye'de bağışta ilk sırada yer aldığı açıklandı. Muğla'da 2 yıl önce düzenlenen panele katılarak kornealarını bağışlayan eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen sayesinde bağışlara ilginin arttığı ifade edildi.







Türkiye'de 2016 yılının ilk 8 ayında organ bağışı sıralamasında İzmir 25 bin 472 kişiyle birinci, İstanbul 25 bin 181 kişiyle ikinci, Kocaeli 12 bin 802 kişiyle üçüncü ve Muğla 12 bin 244 kişiyle dördüncü sırada yer aldı. 2016 yılında Muğla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Tıbbi ve Dini Açıdan Organ Bağışı' konulu panele onur konuğu olarak katılan ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in kornealarını bağışlamasıyla kampanyaya ilginin daha da artığı vurgulandı. Muğla İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, şöyle dedi:







"Bakanlığımız tarafından 2013 yılında ülkemiz genelinde yapılan tüm organ bağışlarının tek bir sistem üzerinde toplanmasını sağlayan Türkiye Organ ve Doku Bağış Bilgi Sistemi (TODBS) oluşturuldu. Müdürlüğümüzce ilimizde konu ile ilgili eğitim eksikliğini gidermek, vatandaşlarımızın organ bağışına olan duyarlılığını yükseltmek ve kişi sayısını artırmak amacıyla 1 Temmuz 2014- 31 Aralık 2014 tarihleri arasında altı ay süre ile bağış kampanyası düzenlendi. İl genelinde halk eğitimleri verdik. Vatandaşların yoğun bulunduğu alanlarda stantlar açılarak, afiş, broşür ve promosyon materyalleri dağıtıldı. 2014 yılında Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nda Tıbbi ve Dini Açıdan Organ Bağışı paneli düzenledik. Panele, spor yorumcusu Rıdvan Dilmen de konuk oldu. Dilmen'in kornelarını bağışlaması organ bağışında vatandaşlarımızın dikkatini çekti. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. 2014 yılında 721 bağışçı ile 21'inci sıradayken, şimdi ise 12 bin 244 kişiyle dördüncü sırada yer alıyoruz. Listenin başında İzmir ve İstanbul olabilir. Nüfus oranına göre Türkiye'de ilk sırada Muğla yer alıyor."