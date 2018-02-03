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Şili Ekibi Colo-Colo'nun Futbol Okulu Otobüsü Kaza Yaptı: 3 Ölü

Ünlü futbol takımı kaza yaptı, 3 futbolcu öldü

ÜNLÜ FUTBOL TAKIMI KAZA YAPTI, 3 FUTBOLCU ÖLDÜ

Şili'nin gözde takımlarından Colo-Colo futbolcularını taşıyan otobüs, Arjantin'de kaza yaptı. Kazada 3 futbolcu hayatını kaybetti.

Tarih : 03 Şubat 2018, 17:30
Puan Ver : Ünlü Futbol Takımı Kaza Yaptı, 3 Futbolcu Öldü(6/10)2

Şili temsilcisi Colo-Colo'nun futbol okuluna ait otobüsün Arjantin'de trafik kazası geçirdiği, kazada üç futbolcunun hayatını kaybettiği belirtildi.

3 FUTBOLCU HAYATINI KAYBETTİ

Paraguay'da düzenlenecek bir turnuvaya katılmak için yolda olan Colo-Colo futbol okulunun futbolcularını taşıyan otobüsün kaza yaptığı ve üç futbolcunun hayatını kaybettiği ifade edildi.

Trafik kazasının, Arjantin'in batısında bulunan Mendoza bölgesinde gerçekleştiği belirtildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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