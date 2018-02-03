ÜNLÜ FUTBOL TAKIMI KAZA YAPTI, 3 FUTBOLCU ÖLDÜ
Şili'nin gözde takımlarından Colo-Colo futbolcularını taşıyan otobüs, Arjantin'de kaza yaptı. Kazada 3 futbolcu hayatını kaybetti.
Şili temsilcisi Colo-Colo'nun futbol okuluna ait otobüsün Arjantin'de trafik kazası geçirdiği, kazada üç futbolcunun hayatını kaybettiği belirtildi.
3 FUTBOLCU HAYATINI KAYBETTİ
Paraguay'da düzenlenecek bir turnuvaya katılmak için yolda olan Colo-Colo futbol okulunun futbolcularını taşıyan otobüsün kaza yaptığı ve üç futbolcunun hayatını kaybettiği ifade edildi.
Trafik kazasının, Arjantin'in batısında bulunan Mendoza bölgesinde gerçekleştiği belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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