Şili temsilcisi Colo-Colo'nun futbol okuluna ait otobüsün Arjantin'de trafik kazası geçirdiği, kazada üç futbolcunun hayatını kaybettiği belirtildi.

3 FUTBOLCU HAYATINI KAYBETTİ

Paraguay'da düzenlenecek bir turnuvaya katılmak için yolda olan Colo-Colo futbol okulunun futbolcularını taşıyan otobüsün kaza yaptığı ve üç futbolcunun hayatını kaybettiği ifade edildi.

Trafik kazasının, Arjantin'in batısında bulunan Mendoza bölgesinde gerçekleştiği belirtildi.

Kaynak: haberinburada